Chroma Labs appartient désormais à Twitter ! Acquisition faite en vue d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme des stories, sur sa plateforme ? Nous ne savons pas, mais une chose est sûre, Chroma Labs risque d’apporter des nouveautés sur Twitter. Fondée en 2018, la jeune entreprise était, jusque-là, gérée par d’anciens employés d’Instagram et de Facebook.

Chroma Labs pour s’exprimer de manière créative

Chroma Labs est une application qui permet de créer des stories en photos ou vidéos, et précisément de personnaliser le contenu avec des outils supplémentaires à ceux d’Instagram avant d’intégrer le contenu directement sur le réseau social appartenant à Facebook.

Dans un court communiqué publié sur son site, Chroma Labs annonce son rachat et indique également son souhait de “donner aux gens des moyens plus créatifs de s’exprimer”, cette fois sur Twitter. Si pour l’heure, l’application n’est plus disponible, elle pourrait peut-être revenir directement intégrée à Twitter. Aucune information n’a été dévoilée à ce sujet mais puisque Twitter est toujours à l’affût de nouvelles fonctionnalités, c’est une hypothèse à prendre en considération.

Bientôt des Tweets Stories ?

Le réseau social vient tout juste de déployer la fonctionnalité permettant de réagir aux messages privés. Il ne fait aucun doute qu’il songe déjà à ses futures fonctionnalités. Même si jusque-là, il reste l’un des seuls à ne pas proposer de stories à ses utilisateurs, enfin pour le moment.

En attendant des nouvelles de Chroma Labs, il n’est plus possible de télécharger l’application, mais si celle-ci est d’ores et déjà installée sur votre smartphone, vous pourrez continuer de l’utiliser. Reste maintenant à voir à quoi ressemblera son futur sur Twitter. Un système de stories déployé rapidement en vue des élections américaines pourrait être intéressant à observer. Alors que les candidats disposent aujourd’hui d’étiquettes permettant de les identifier, il serait, en effet, intéressant de voir comment les différents partis s’en serviraient pour communiquer, en direct avec les électeurs.