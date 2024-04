S’organiser au travail comme dans la vie personnelle peut parfois relever d’un véritable défi. Pour mieux gérer son emploi du temps et ses missions quotidiennes, un outil dédié peut être d’une grande aide. Et si Todoist était celui qu’il vous fallait ? Il vous permet d’élaborer vos listes de tâches par thème pour organiser vos projets, vos objectifs ou vos responsabilités quotidiennes, mais pas seulement !

Todosit : l’outil pour maximiser votre productivité

Le but de Todoist est de vous aider à mieux vous organiser. Pour cela, l’outil dispose de plusieurs fonctionnalités bien pratiques, à commencer par l’attribution d’une date d’échéance pour vos projets et la possibilité de prioriser vos tâches.

De cette façon, vous pouvez les hiérarchiser en fonction de leur importance sur le moment. Comme un assistant, l’application vous rappelle automatiquement quelles sont les tâches à effectuer en priorité afin de ne pas créer d’oublis.

La collaboration étant au cœur de la réussite des entreprises, Todoist s’arme aussi d’options collaboratives. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à d’autres collaborateurs de votre équipe. C’est pratique pour se départager l’exécution d’un projet et déléguer des responsabilités à chacun. Ainsi, vous vous assurez que chaque membre de l’équipe sait ce sur quoi il doit travailler.

Il est possible de laisser des commentaires pour faciliter communication et la collaboration entre les membres de l’équipe. Vous pouvez également discuter des détails d’une tâche, poser des questions ou fournir des mises à jour, le tout directement dans l’application !

Todoist s’intègre à tous vos outils préférés

Todoist peut être intégré à plus de 80 applications et services comme Google Calendar, Gmail, Slack, Dropbox, etc. Ce qui permettra aux utilisateurs de centraliser leurs activités et de synchroniser leurs données avec d’autres outils qu’ils utilisent régulièrement. Todoist est disponible sur plusieurs plateformes : ordinateurs, appareils mobiles et web, ce qui vous permettra de synchroniser vos listes de tâches et vos données en temps réel. Vous avez la garantie que toutes les informations sont toujours à jour, peu importe où vous vous trouvez.

En résumé, l’outil offre une gamme fonctionnalités qui favorise la collaboration, la synchronisation et la centralisation. Que vous travailliez en équipe ou que vous gériez des projets personnels, Todoist vous permet de rester organisé, productif et connecté.

Tarifs de Todoist

L’outil propose dans un premier temps une utilisation illimitée gratuite, c’est l’offre “Starter”. Elle sera parfaite pour les projets personnels ou pour les freelances. Les deux autres offres vont de 4€ à 6€ par mois et vous permettent de travailler en équipe, sur des grosses quantités de projets. Autant dire que le tarif est abordable.

Vous l’aurez compris, que vous soyez en agence ou en freelance, Todoist vous aidera à gérer votre charge de travail de manière organisée et efficace à petit prix.

