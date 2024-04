Artifact telle qu’on la connaissait va disparaître, mais la technologie qui l’anime sera réemployée ailleurs. Yahoo (récemment condamné par la CNIL) vient d’annoncer le rachat de cette jeune application d’actualités dopée à l’IA. Créée par Kevin Systrom et Mike Krieger, les cofondateurs d’Instagram, Artifact fermera donc définitivement ses portes suite à cette acquisition, et n’opérera plus en tant qu’application à part entière. Et pour cause, Yahoo est surtout intéressé par la technologie de personnalisation qui donnait vie à la plateforme et lui permettait de s’apparenter à une sorte de « TikTok du texte », pensé pour soumettre à l’utilisateur des actualités toujours plus pertinentes et proches de ses centres d’intérêt.

On apprend en effet que la technologie au coeur d’Artifact va se réincarner sur les produits de Yahoo au cours des prochains mois, et notamment sur Yahoo News. Aucun détail concernant l’accord trouvé la semaine dernière entre Yahoo et les co-fondateurs de l’application n’a par contre été dévoilé. Le montant du rachat, par exemple, reste secret.

L’avenir Artifact, en tant que tel, était déjà compromis depuis plusieurs mois…

« L’IA nous a permis d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de découverte des contenus qui les intéressent », a tout de même commenté Kevin Systrom, CEO d’Artifact, dans un communiqué de presse en date du 2 avril. « Yahoo reconnaît cette opportunité et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de voir ce que nous avons construit, vivre à travers Yahoo News », a-t-il ajouté.

Pour contexte, Artifact avait été lancé en janvier 2023 et s’était très vite attiré les compliments de la presse pour son système de recommandations, ainsi que l’intérêt d’une petite communauté. Le service avait ces derniers mois réussi à se peaufiner, notamment en intégrant de nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle (comme des résumés automatiques, entre autres).

En dépit de sa base technique intéressante et d’autres ajouts pertinents (comme l’apparition de profils, ou encore de possibilité de voter pour des commentaires), l’application n’a pas réussi à agglomérer suffisamment d’utilisateurs. Cette situation conduisait Kevin Systrom et Mike Krieger à annoncer la fermeture d’Artifact en janvier dernier. Les deux co-fondateurs du service ont toutefois continué de travailler dessus ces deux derniers mois, jusqu’à sa vente à Yahoo.

Comme le souligne Engadget, Yahoo rachète donc Artifact peu ou prou 10 ans après avoir mis la main sur Summly, qui utilisait lui aussi l’intelligence artificielle pour faire le résumé d’articles d’actualité. Une technologie qui avait intégré différents services du groupe par la suite.