Equinix a annoncé le 24 janvier s’être associé à Nvidia. Pour l’occasion, l’opérateur de centres de données a lancé un nouveau service de cloud privé qui permet à ses clients de disposer de leurs propres infrastructures de calcul intensif pour le développement et le fonctionnement de modèles d’intelligence artificielle (IA) avancées.

Equinix se lie à Nvidia pour proposer une offre d’IA clé en main

La nouvelle offre, baptisée Equinix Private AI, s’appuie sur les systèmes Nvidia DGX, spécifiquement conçus pour les workflows d’IA. Ils comprennent les composants les plus avancés de la firme, à savoir les puces A100 et H100, très prisées par les développeurs pour la création de grands modèles de langage (LLM). Ces systèmes Nvidia DGX sont associés aux 250 datacenters IBX d’Equinix repartis un peu partout dans le monde.

« Pour exploiter l’incroyable potentiel de l’IA générative, les entreprises ont besoin d’une infrastructure hybride adaptable et évolutive sur leurs marchés locaux pour intégrer le calcul intensif de l’IA à leurs données », a déclaré Charles Meyers, PDG d’Equinix. « Notre nouveau service offre aux clients un moyen rapide et rentable d’adopter une infrastructure d’IA avancée exploitée et gérée par des experts du monde entier » a-t-il ajouté.

Ainsi, les clients ont accès à Nvidia AI Experience qui accompagne les entreprises dans le développement d’IA générative. La suite logicielle comprend des modèles pré-entraînés, des frameworks optimisés et des bibliothèques de données pour la formation de modèles de machine leaning et deep learning. « Désormais, les entreprises peuvent posséder des supercalculateurs et des logiciels NVIDIA AI, associés à l’efficacité opérationnelle de la gestion Equinix, dans des centaines de centres de données à travers le monde, » a souligné Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

Dans le cadre de l’accord passé par les parties prenantes, Nvidia a formé le personnel d’Equinix à la construction et à l’exploitation de ses systèmes. Les entreprises clientes achèteront les systèmes Nvidia mais paieront Equinix pour les construire et les exécuter efficacement tout en conservant la propriété de ces infrastructures. « Les clients nous disent simplement quelle taille ils souhaitent que la solution ait, et Nvidia, Equinix et nos partenaires locaux travaillent ensemble pour leur offrir une option clé en main unique, » a conclu Charlie Boyle, vice-président des systèmes DGX chez Nvidia.