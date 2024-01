BT Group, le plus grand fournisseur de services de télécommunications du Royaume-Uni, souhaite exploiter son infrastructure vieillissante pour multiplier le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques. 60 000 multiplexeurs concernés Si les ventes de voitures électriques continuent de croître, de nombreuses personnes rechignent encore à passer le cap. ...

BT Group, le plus grand fournisseur de services de télécommunications du Royaume-Uni, souhaite exploiter son infrastructure vieillissante pour multiplier le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques.

60 000 multiplexeurs concernés

Si les ventes de voitures électriques continuent de croître, de nombreuses personnes rechignent encore à passer le cap. Cela s’explique d’une part en raison du coût de ces véhicules, et de l’autre par le nombre restreint de stations de recharge. Afin de remédier à ce problème, BT Group a lancé un programme pilote visant à « étendre l’utilité des armoires de rue vertes presque en fin de vie en tant que points de charge pour véhicules électriques ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ces « armoires », plus connues sous le nom de DSLAM (multiplexeur d’accès à la ligne d’abonné numérique), permettent d’acheminer et de transmettre les données en provenance ou à destination d’abonnés à l’ADSL par regroupement sur un seul support. BT Group estime que plus de 60 000 multiplexeurs pourraient être convertis en stations de charge à travers le Royaume-Uni.

Cela concerne autant les systèmes fournissant encore un débit aux ménages que ceux qui sont hors service. À travers le pays, de nombreux boîtiers vont être actualisés pour convenir aux nouvelles normes de connexions par fibre optique. Les ingénieurs pourront alors équiper les multiplexeurs d’un dispositif permettant de partager l’énergie renouvelable avec un point de charge, parallèlement au service à large bande existant. Il ne sera pas nécessaire de créer une nouvelle connexion, puisque les armoires sont déjà reliées à une source d’énergie.

Une recharge complète en 6 à 8 heures

La conception de BT Group permettra à chaque boîtier de rue d’offrir deux connexions à courant alternatif de 7,4 kilowatts, offrant ainsi une charge complète de la batterie d’un véhicule en 6 à 8 heures pour chacune d’entre elles. La recharge de nuit sera probablement privilégiée, tandis que les conducteurs pourront payer l’électricité via une application mobile ou une carte sans contact. BT Group étudie en outre la possibilité de réserver des créneaux horaires à des bornes particulières.

« Notre nouvelle solution de recharge est un grand pas en avant dans l’introduction de la recharge des véhicules électriques sur le trottoir et dans l’exploration de la manière dont nous pouvons lever les principaux obstacles auxquels les clients sont actuellement confrontés », indique Tom Guy, directeur général d’Etc, l’incubateur de start-up et d’entreprises numériques de BT Group.

À travers cette initiative, l’entreprise devrait aider le gouvernement britannique à atteindre son objectif de 300 000 stations de recharge d’ici à 2030. Le pays en compte actuellement 54 000.