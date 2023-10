L’IA générative est sur toutes les lèvres. Cette technologie apparaît comme le nerf de la guerre dans le monde de la Tech, en omettant presque que d’autres outils existent. La technologie n’a de cesse d’évoluer pour servir au mieux les entreprises qui souhaitent optimiser leurs coûts pour se concentrer sur des aspects à plus grande valeur ajoutée. C’est aujourd’hui le cas de l’IA générative qui est une plus-value pour certains métiers notamment liés à la relation client ou au marketing. Pour les entreprises, cette promesse rassemble trois critères importants : faire mieux, plus vite et moins cher qu’auparavant. Cette technologie est d’ailleurs si disruptive, avec des annonces quotidiennes d’entreprises investissant dedans, lançant leurs propres solutions et partenariats, que l’on se demande si sa simple arrivée peut résoudre des problèmes auxquels les entreprises n’avaient pas encore pensé. Si l’on va plus loin, on est en droit de se demander quelle sera la prochaine évolution technologique qui viendra, à son tour, prendre tout le monde de court ? En attendant, quid en l’état de l’IA générative et des applications possibles ?

La limite technologique existe-t-elle ?

Comme toute nouvelle technologie, l’IA générative connaît un effet de mode sans précédent. Si les premiers essais pour concrétiser cette technologie remontent aux années 1950, il faudra attendre 2022 et l’arrivée de ChatGPT par OpenAI pour que l’IA générative ne vienne bouleverser le monde entier. Signe de son incroyable révolution, en quelques semaines le terme « ChatGPT » s’est installé dans le langage courant. Mais au-delà de cet engouement médiatique et populaire, il existe bien sûr de vraies fonctionnalités novatrices permises par l’IA générative. Encore une fois, tout dépend de la manière dont on la présente et l’utilise afin de démontrer les bénéfices possibles pour les entreprises. D’ailleurs, toutes les industries peuvent bénéficier des modules d’IA génératives pour à la fois générer du contenu, faire de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux ou encore optimiser la performance de leurs agents du support client, s’il ne fallait retenir que ces finalités business.

Bien évidemment tous les projets liés à l’IA générative ne sont pas amenés à tous être concluants, comme c’est souvent le cas avec toute nouvelle technologie émergente. D’autres entreprises, au contraire, bénéficieront à 100 % de ces effets, avec pour promesse de voir leurs perspectives business emprunter un nouveau tournant.

De ce fait, et pour mieux anticiper la casse, l’IA générative doit avant tout être perçue comme une brique technologique supplémentaire pour répondre à des besoins particuliers, et non comme le graal ultime en matière d’investissement stratégique.

Il est faux de croire que l’on doive se débarrasser d’autres outils et solutions mis en place et qui peuvent également très bien fonctionner. En règle générale, tout miser sur une seule et unique technologie est tout simplement inefficace. C’est d’ailleurs une erreur à éviter lorsque l’on décide d’investir dans une nouvelle technologie ; celle de croire qu’elle viendra résoudre, presque par miracle, bien des problèmes, et par la même occasion, qu’elle permettra de créer instantanément des opportunités novatrices. Et pourtant, beaucoup continuent à penser ainsi.

Un investissement technologique risqué ?

Les nouvelles technologies se multiplient mais ne viennent pas pour autant balayer celles qui existaient avant. C’est une croyance persistante tant le rouleau compresseur médiatique et d’influence nous fait croire à tort que si l’on n’embarque pas toutes les nouvelles évolutions immédiatement, l’entreprise court assurément à sa perte.

Il y a bien des évolutions à ne pas laisser passer évidemment, mais investir massivement ses ressources peut toujours être à double tranchant. Encore une fois, mettre tous ses œufs dans le même panier n’est pas un gage de réussite assuré. Le risque de voir des investissements être complètement perdus reste une possibilité.

D’un autre côté, plus on investit tôt et plus on a de chance d’être à la fois perçu comme pionnier et de voir ces investissements devenir pérennes. Il y a bien des exemples montrant que ces deux scénarios sont à considérer. Par le passé, des technologies prometteuses n’ont tout simplement pas survécu à la dure réalité de leur mise en application, ou tout simplement parce que l’opportunisme n’est pas une stratégie viable. D’autres ont été révolutionnaires. Qu’en sera-t-il de l’IA générative ?

Nul ne sait ce qu’il adviendra de cette technologie dans plusieurs années, si elle ouvrira la voie à d’autres technologies encore plus poussées, si elle disparaîtra aussi vite qu’elle est apparue pour faire place à une évolution toujours plus prometteuse.

Une chose est sûre, elle devra, si elle continue de se développer et de s’imposer, venir se confronter à l’aspect juridique. Pour l’instant, l’IA générative n’est pas encadrée par la loi, ce qui est logique étant donné que son utilisation à grande échelle remonte à fin 2022, avec un pic de nouvelles solutions depuis les 6 derniers mois. Néanmoins, l’UE se penche actuellement sur la question autour d’une réglementation sur l’IA. Dans le cas plus particulier de l’IA générative, la RGPD vient fixer un cadre dans le traitement de la donnée.

Mais si l’on pousse la réflexion plus loin, qu’en sera-t-il sur d’autres technologies à venir où les investissements seront tels qu’elles pourraient se voir restreindre par un cadre juridique ultérieur, et tandis que les investissements et ressources conséquents auront finalement été vains ? C’est un scénario à envisager pour tout investissement technologique, avant de foncer tête baissée vers la course au profit. Mais ici encore, et comme dans tout cas applicatif, c’est le bon sens qui doit régner, surtout lorsque la loi n’est pas venue fixer un cadre.

Ce sont autant de pistes qui mériteront d’être éclaircies. Cette incertitude présente également une exaltation. En effet, le modèle économique particulier d’OpenAI à travers ChatGPT a ouvert de nouvelles perspectives, avec le fait de mettre à disposition de tous leur technologie. Les perspectives semblent s’ouvrir vers l’infini. C’est quelque chose d’assez unique qui promet de belles avancées dans les années à venir, et des surprises qu’il faudra suivre de près.