En Europe, octobre est le mois de la cybersécurité. Pour les acteurs du secteur, c’est l’occasion d’échanger sur toutes les facettes de la sécurité numérique : les risques, les bonnes pratiques…

C’est dans ce cadre qu’est organisé le Campus Cyber Summit, le premier événement du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole. Ce dernier a été inauguré début avril, au cœur du site d’EuraTechnologies à Lille. Son objectif ? Aider à sécuriser le territoire en fournissant des services opérationnels, en fédérant les acteurs clés et en proposant des formations spécialisées. Le tout, dans une dynamique d’innovation.

Une mission qui prend tout son sens avec le Campus Cyber Summit. Ce nouveau rendez-vous a pour but de rassembler la communauté cyber des Hauts-de-France, ainsi que de sensibiliser et d’armer le tissu économique local. Pour ce premier opus gratuit, 300 acteurs du secteur se réuniront le jeudi 19 octobre à Lille.

« Que le visiteur soit un chef d’entreprise qui souhaite savoir comment protéger sa société, un agent de collectivité ou bien un expert, chacun repartira du Campus Cyber Summit avec du concret : une recommandation, une rencontre, un mode d’emploi, une to-do list ou les coordonnées d’un organisme de référence pour répondre à une problématique spécifique » assure Florence Puybareau, Directrice des Opérations du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole.

Une matinée pour aider les professionnels à se protéger face au risque cyber

Pour cette première édition, le Campus Cyber Summit s’articulera en deux temps, selon le profil du visiteur professionnel. La matinée sera dédiée aux chefs d’entreprise de TPE/PME, aux agents, élus et aux prescripteurs des collectivités des Hauts-de-France. À travers les interventions d’experts, ils découvriront les risques cyber qui pèsent sur les sociétés et infrastructures, ainsi que les réflexes à adopter pour s’en prémunir. Le témoignage de deux collectivités victimes d’attaques cyber leur permettra également de comprendre pourquoi il est important de se préparer en amont pour mieux gérer la crise pendant, mais aussi après.

Vous l’aurez compris, le but est de sensibiliser et d’armer le territoire avec des solutions concrètes, mais aussi de proposer des retours d’expérience pour des applications réelles. À l’issue de cette matinée, les participants repartiront avec des recommandations claires et une véritable feuille de route pour assurer la sécurité numérique de leur organisation.

Une après-midi pour échanger avec des experts du secteur

L’après-midi, RSSI, DSI et experts de la cybersécurité des Hauts-de-France se retrouveront pour échanger autour de thématiques répondant à des spécificités économiques de la région, comme l’industrie et le retail.

Ce sera aussi l’occasion d’aborder des enjeux cross secteurs, comme l’IA. Au travers d’un atelier, plusieurs chercheurs de laboratoires régionaux se pencheront sur les risques et opportunités que présente cette technologie pour les RSSI. Le but est d’apporter des réponses aux inquiétudes des professionnels de la sécurité numérique.

Il ne s’agit que quelques-uns des ateliers qui seront orchestrés lors du Campus Cyber Summit. Innovation, cyber-assurance, recherche de talents… Les thématiques couvertes seront nombreuses afin de vous offrir une vision globale des enjeux actuels de la cybersécurité et bien vous y préparer. Pour vous aider à atteindre cet objectif, les intervenants vous feront découvrir, à travers une démonstration exclusive, la plateforme CyberRange. Elle permet de simuler des cyberattaques pour entraîner ses équipes. À terme, l’idée est de former les professionnels grâce à cette solution.

Entre ateliers, networking et démo, tous les ingrédients sont réunis pour un événement riche autour de la cybersécurité. Pour ne rien manquer du Campus Cyber Summit, inscrivez-vous dès maintenant.