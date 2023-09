Lundi 11 et mardi 12 septembre, les papiers d’identité n’ont pas pu être délivrés dans les mairies comme à leurs habitudes. La faute à un bug informatique survenu dans le ...

Lundi 11 et mardi 12 septembre, les papiers d’identité n’ont pas pu être délivrés dans les mairies comme à leurs habitudes. La faute à un bug informatique survenu dans le système de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Environ 70 % des cartes nationales d’identité et des passeports ont été bloqués lors de l’incident.

Aucune donnée n’a été perdue d’après l’ANTS

« Suite à un problème de connexion au site national ANTS, le pôle relation usager n’est pas en mesure d’assurer la délivrance des titres d’identité (cartes d’identité, passeport) cet après-midi et jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension » a publié la ville d’Alfortville sur son compte X, lundi matin. Un message qui s’est propagé sur l’ensemble des comptes des mairies françaises. Pour celles plus reculées et moins numérisées, de nombreux usagers se sont déplacés pour rien occasionnant quelques incompréhensions.

Il aura fallu attendre le mardi 12 septembre à 20h pour avoir une première communication de l’ANTS. Rattachée au ministère de l’intérieur depuis 2007, cette organisation doit fournir les différents documents sécurisés émis par l’État. L’ANTS a déclaré sur ses réseaux sociaux « Un incident en cours depuis le 11 septembre affecte les conditions de recueil et de remise des demandes de cartes d’identité et de passeport. Nos équipes travaillent activement à la résolution de cet incident. Un retour à la normale interviendra au plus tard demain matin. ».

Les municipalités étant souvent ciblées par des cyberattaques, cette possibilité a pu être envisagée. En août dernier, les services de la mairie de Sartrouville ont été, par exemple, bloqués par une attaque de rançongiciel. Cette fois-ci, ce n’est pas le cas. Dans un communiqué, l’ANTS plaide l’incident « Les mairies ont été confrontées à des déconnexions aléatoires du système. Cet incident a fait suite à un changement de version intervenu dimanche ». Contacté par Siècle Digital, l’ANTS affirme « Toutes les mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise pas. Depuis le retour à la normale, aucun problème de connexion ne s’est reproduit. »

Dans son communiqué, l’organisme précise qu’« aucune perte de données n’a été constatée » entre les mises à jour du système. Il affirme également que « le dépôt de demandes est resté possible en mairie de même que la préparation du rendez-vous au moyen d’une pré-demande sur le portail ants.gouv.fr ». Pour s’assurer du bon fonctionnement des démarches, l’ANTS reste « en contact avec les mairies et les préfectures ».