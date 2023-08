Cela fait aujourd’hui 10 ans que Siècle Digital a ouvert ses portes, au cours d’un après-midi d’alternance. Quand même… Que le temps passe vite quand on s’amuse. 24 292 articles plus tard, et nous voilà le 3 août 2023.

Et quel chemin parcouru. D’abord, Siècle Digital fut un blog participatif alimenté par des étudiants et des professionnels pour parler de marketing digital, design, publicité, e-commerce… Avec une certaine affinité pour l’innovation et les technologies. En 2016, Siècle Digital deviendra une entreprise à part entière et témoignera chaque jour de l’engouement général pour le numérique. RGPD, Cambridge Analytica, taxe GAFA, influenceurs… Les entreprises, les marques, les plateformes sociales se sont radicalement transformées.

Face à l’overdose d’information traitée et relayée, depuis deux ans nous avons réorienté notre ligne éditoriale. Moins de sujets sans fond, plus de couverture B2B, et une dimension résolument économique. Une ligne en phase avec notre mission : offrir une couverture complète, approfondie et impartiale de l’économie du numérique, en exposant ses opportunités et ses défis, en suivant les événements et les entreprises qui la font vivre, de même que les organes qui la régulent.

La neuvième année qui vient de s’écouler a aussi marqué un tournant dans notre modèle économique avec le lancement d’une offre par abonnement. Un choix fort, mais vertueux pour un blog aujourd’hui reconnu service de presse en ligne. Un choix qui nous rend dépendant non pas de la quantité de lecteurs que nous avons, mais de la qualité de l’information que nous publions. Un choix qui va nous permettre de financer des reportages, des dossiers, des enquêtes…

Il n’y a de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Siècle Digital vogue aujourd’hui vers cette nouvelle décennie, paré, fier de son héritage.

Merci infiniment à vous, lectrices et lecteurs, de nous accompagner chaque jour, parfois dès le réveil, et certains dès nos premiers articles. Notre avenir s’écrit avec et grâce vous.