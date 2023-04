Il y a 10 ans, Siècle Digital est né de la volonté d’informer les professionnels sur le digital, son économie, ses transformations, ses régulations, ses bonnes pratiques… Les évolutions de ce secteur et sa porosité avec celui de la tech nous ont conduits à approfondir les sujets abordés et élargir notre ligne éditoriale, aujourd’hui si singulière.

En 2013, lorsque nous avons créé Siècle Digital, jamais nous n’aurions imaginé en arriver là, tous étudiants que nous étions. Un monde s’est ouvert à nous, avec ses codes, ses règles, ses contraintes, sa déontologie et ses modèles économiques.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Avec la conviction que l’Information doit rester accessible, nous avons fait le choix d’un modèle gratuit. Un média financé par la publicité, les partenariats… comme on peut en consulter des centaines aujourd’hui.

En même temps que Siècle Digital s’est développé, le marché a régressé, connu ses crises et les marques ont changé leurs habitudes. Un mal pour un bien qui nous a poussés à innover et à créer des solutions répondant à l’ensemble de leurs besoins, tout en finançant la croissance d’un média indépendant. Mais le succès de ce modèle repose sur des critères quantitatifs et nous commençons à en entrevoir les limites. Elles établissent une forme de dépendance aux annonceurs pour nous financer et cette dépendance pénalise en premier lieu nos lecteurs.

Ce modèle, fragile, nous nous en détachons pour en créer un nouveau. Un modèle qui n’est plus dépendant du nombre de lecteurs que nous avons, mais dépendant de la qualité de l’information que nous publions. Un modèle qui va nous permettre de financer plus de reportages, de dossiers et d’enquêtes. De plonger au cœur des industries. De nous réunir autour d’événements. Un modèle vertueux. Durable. Un modèle financé par les abonnements.

Nos lectrices et lecteurs ont désormais la possibilité de s’abonner pour accéder à l’ensemble de nos articles. Certains restent en accès libre. D’autres, en accès limité, donnent l’occasion aux internautes de découvrir librement nos contenus premium avant de s’abonner. Enfin, nos reportages, nos interviews d’experts et nos dossiers nécessitent quant à eux un abonnement pour être consultés.

Le virage que nous prenons aujourd’hui nous place dans les meilleures conditions pour développer un média indépendant et étoffer notre rédaction, au service de nos lecteurs.