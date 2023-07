Les murmures des clients

L’intelligence artificielle (IA) va considérablement modifier le monde du travail et les relations que peuvent avoir les entreprises avec leurs clients. Dans le domaine de la relation client, l’IA peut apporter une meilleure compréhension des besoins clients mais aussi permettre une certaine ouverture d’esprit, vers de nouvelles perspectives de collaboration.

Dans le contexte social et économique actuel, l’intelligence artificielle (IA) est devenue indispensable. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la relation client (CRM) ou son utilisation peut véritablement changer la donne et permettre, non seulement de collecter et d’analyser des données sur les clients, mais aussi de les comprendre et d’anticiper leurs besoins et leurs désirs. Sans IA, et avec la quantité de données clients disponibles, l’analyse, l’intégration et la gestion des données sont extrêmement complexes. Les entreprises doivent, non seulement gérer le flot de données provenant des interactions avec les clients sur différents canaux, mais aussi extraire autant d’informations pertinentes que possible de manière rapide et efficace. 84 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête – menée auprès de 500 cadres supérieurs du secteur des technologies de l’information – qui affirment que l’IA les aidera à mieux satisfaire leurs clients. Si cela n’est pas fait, des éléments essentiels à la compréhension du client peuvent être omis.

Avec des attentes clients qui sont aujourd’hui particulièrement élevées : les produits, les services et les activités de marketing doivent être précisément adaptés, faute de quoi leur satisfaction diminuera.

Anticiper le comportement des clients

Pour les entreprises, l’IA ouvre la porte vers de toutes nouvelles perspectives sur ce qu’il est possible de faire pour améliorer la compréhension des clients et optimiser sa relation avec eux. Avec l’IA, de grandes quantités de données sur les clients peuvent être analysées, permettre l’identification de modèles, tendances et préférences, le tout en temps quasi réel. Avec les algorithmes d’apprentissage automatique, la prédiction des comportements des clients et la formulation des recommandations personnalisées deviennent un jeu d’enfant. Pour aller encore plus loin, si les clients ont accès 24 heures/24 et 7 jours/7 à un service client automatisé par le biais de chatbots et d’assistants virtuels, les entreprises, elles, peuvent garantir une expérience client positive et unique à n’importe quel moment du jour comme de la nuit.

De plus et lorsque les collaborateurs chargés de la relation client ont accès à des outils d’analyse alimentés par l’IA, ils peuvent transformer les données recueillies en informations précieuses. Il est important que les données collectées sur les différents canaux de vente puissent être intégrées et gérées facilement dans le logiciel de CRM existant. La sécurité et la protection des données doivent être prises en compte dans ces processus, ce qui peut être assuré par un logiciel CRM global avec une plateforme de productivité intégrée. La base de données centrale garantit que les données ne quittent pas le système interne et favorise une communication rapide entre les membres de l’équipe.

Grâce à l’IA générative, les entreprises peuvent désormais se doter de fonctionnalités qui s’appliquent à l’ensemble de leurs équipes, des ventes au marketing en passant par la finance. Chez Slack, ces fonctionnalités ont été développées par Open AI dans le cadre de l’application ChatGPT pour Slack qui permet de créer des messages, de résumer des discussions et de rechercher des informations ciblées au sein des canaux de discussion occasionnant ainsi des gains de temps et de productivité considérables.

Libérer la productivité des équipes de vente

Dans le segment après-vente de l’entonnoir d’acquisition, l’IA, les flux de travail et l’automatisation des processus peuvent aussi contribuer à une meilleure compréhension du client et donc à une plus grande fidélisation. Les équipes de vente peuvent suivre les demandes, traiter les tickets d’assistance après une affectation automatisée et répondre efficacement aux préoccupations des clients. L’intégration transparente des systèmes CRM avec les plateformes de productivité facilite la communication entre tous les membres de l’équipe et accélère ainsi la recherche de solutions grâce à un transfert de connaissances transparent.