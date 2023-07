Le 8 juin dernier signait le début de l’événement phare du marketing et de l’expérience numérique : Adobe Summit EMEA 2023. Cette nouvelle édition était l’occasion de mettre en avant l’ensemble des activités de l’entreprise et de présenter les grandes innovations qui transformeront le quotidien des marketeurs. Pour Adobe Experience Cloud, sa solution de gestion de l’expérience client, les nouveautés sont abondantes.

Adobe Product Analytics désormais accessible à tous

Le lancement de nouvelles fonctionnalités est un moment clé dans le développement d’une entreprise qui peut avoir un impact positif comme négatif sur la fidélité des acheteurs. Au moment d’inaugurer leur dernière offre, les Product Managers doivent donc accorder une importance toute particulière à l’expérience client globale.

C’est pour les aider dans cette tâche qu’Adobe a conçu Product Analytics, désormais accessible à tous. Cet outil innovant permet de connecter, en temps réel, les données tirées de l’utilisation des produits aux informations détenues par les autres départements, comme le marketing. Avec ces renseignements entre les mains et les fonctionnalités en libre-service disponibles, les équipes Produit peuvent analyser de façon pointue l’adoption et l’utilisation d’une nouvelle offre par leur clientèle, et ainsi détecter de nouvelles opportunités de croissance.

Adobe Mix Modeler, pour mieux gérer ses budgets marketing grâce à l’IA

Depuis plusieurs mois, les entreprises doivent évoluer dans un contexte économique tendu. Aujourd’hui, plus que jamais, les équipes marketing doivent prouver l’impact de leurs campagnes et justifier le budget alloué à celles-ci. Cela peut être difficile en raison de la fragmentation du marketing : une myriade de plateformes, de multiples stratégies, une large palette de canaux…

Pour qu’elles puissent répondre à cet enjeu majeur, Adobe ouvre Mix Modeler, outil destiné à l’optimisation de l’allocation des budgets marketing, à toutes les sociétés. Grâce à cette solution en libre-service optimisée par l’IA, les marketeurs peuvent mesurer précisément les performances de leurs campagnes et améliorer leur budgétisation pour cibler les canaux les plus pertinents. Les insights partagées reposent principalement sur des données issues d’Adobe Experience Platform, mais aussi sur des sources externes et des réseaux publicitaires aux plateformes sociales.

Adobe Experience Manager : une démocratisation de la gestion des assets numériques

Créer des expériences client basées sur le contenu demande une création, une gestion et une distribution méticuleuses des actifs numériques. C’est l’une des raisons pour lesquelles de grandes entreprises comme Volvo ou WestJet se sont tournées vers Adobe Experience Manager, qui combine le pilotage des assets digitaux à la puissance d’un système de gestion de contenu.

La solution s’arme aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour simplifier davantage le travail des équipes marketing. Sans expertise en CMS, elles peuvent créer, modifier et publier le contenu depuis un même document, avec des contrôles de sécurité permettant aux seules personnes autorisées d’apporter des modifications. L’objectif : déployer plus rapidement des expériences personnalisées et mémorables.

Une meilleure gestion de l’audience grâce à Adobe Real-Time CDP

Afin d’aider les entreprises à orchestrer des expériences omnicanales et à recueillir des insights pour apporter des améliorations continues, Adobe a mis au point Real-Time Customer Data Platform (CDP). Les données B2B et B2C issues de différents systèmes sont agrégées pour créer des profils qui peuvent être activés sur n’importe quel canal, le tout, en temps réel.

Toujours dans l’objectif d’améliorer rapidement la gestion d’audience, Real-Time CDP se dote de nouvelles avancées significatives :

la possibilité de travailler avec des partenaires aux quatre coins pour étoffer ses données first-party avec des audiences similaires ;

le chargement automatique de segments d’audience existants dans d’autres systèmes de l’entreprise à Real-Time CDP. Grâce à la gouvernance intégrée et à de nouvelles fonctionnalités de gestion, les marques peuvent identifier les segments à fort potentiel et les enrichir avec d’autres données.

Nouvelle mise à jour optimisée par l’IA pour Adobe Journey Optimizer

Adobe Journey Optimizer n’est pas en reste. L’application, qui permet de gérer des campagnes cross-canal programmées et des interactions individualisées pour des millions de clients, s’équipe d’une nouvelle fonctionnalité d’expérimentation infusée à l’intelligence artificielle. Elle vise à aider les sociétés dans leur processus décisionnel en leur offrant de puissantes capacités de test. Elles peuvent également observer en temps réel l’impact de leurs offres promotionnelles pour une meilleure orchestration de leur stratégie.

Les nouveautés dont s’équipent Adobe Experience Cloud permettront aux entreprises de proposer des expériences ultra-personnalisées sur tous les points de contact. « Nos dernières innovations aident les marques à activer les données de manière inédite, favorisant les interactions avec leurs clients, et aussi les gains d’efficacité et la réduction des coûts », conclut Amit Ahuja, Senior Vice President, Digital Experience Business chez Adobe.

Découvrez toutes les innovations introduites lors d’Adobe Summit et accélérez la croissance de votre entreprise.