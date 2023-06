Canalys, l’un des principaux cabinets d’analyse du marché de la technologie, a publié son rapport sur le secteur de la cybersécurité au premier trimestre 2023. Malgré des conditions macroéconomiques qui ...

Canalys, l’un des principaux cabinets d’analyse du marché de la technologie, a publié son rapport sur le secteur de la cybersécurité au premier trimestre 2023. Malgré des conditions macroéconomiques qui se détériorent, ce marché spécifique enregistre de meilleures performances que l’ensemble de l’industrie de la tech.

Les grandes entreprises sont celles qui ont le plus acheté

Depuis la pandémie de Covid-19 en 2020, la cybercriminalité a explosé. Voyant une opportunité en or alors que de plus en plus de processus sont passés en ligne, les acteurs malveillants ont multiplié leurs efforts pour mener d’importantes cyberattaques. Si les gouvernements tentent de s’adapter, notamment aux États-Unis et en Europe, les entreprises spécialisées en cybersécurité, elles, profitent de cette tendance.

Ainsi, le marché mondial de la cybersécurité a augmenté de 12,5 % au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente. Il a atteint les 18,6 milliards de dollars. « Les clients ont donné la priorité aux dépenses pour les projets les plus urgents et ceux qui offraient le meilleur retour sur investissement. Les cycles de vente plus longs, les retards et la réduction des projets ont augmenté, tandis que les programmes de renouvellement du matériel ont été reportés aux trimestres à venir », commente Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys.

Le cabinet note une croissance plus rapide chez les grands clients : les ventes aux sociétés de plus de 500 employés ont augmenté de 13,3 %. Les clients de taille moyenne (entre 100 et 499 employés) ont connu une croissance de 13,5 %, tandis que les ventes liées à la cybersécurité aux petites entreprises de 10 à 99 employés ont fait un bond de 7,5 %. Ce chiffre était de 4,3% pour les micro-entreprises de 1 à 9 employés.

La sécurité des identités, qui vise à protéger les informations d’identification et les données personnelles des individus, est restée une priorité élevée avec une hausse de 14,3 % des ventes. La sécurisation des travailleurs hybrides est aussi considérée comme un élément essentiel, ce qui a stimulé les investissements dans la sécurité web et de messagerie, avec une augmentation de 16 %.

Quelles entreprises ont enregistré les meilleures performances ?

Dans son rapport, Canalys remarque que les 12 principaux fournisseurs de cybersécurité représentaient 48,6 % des dépenses totales des clients au cours du trimestre. Le reste du marché est très fragmenté.

Palo Alto Networks, principal fournisseur pour les grandes et moyennes entreprises, a connu une croissance de 23,6 %, lui permettant d’étendre sa part de marché dominante à 8,7 %. Même son de cloche pour Fortinet, qui a haussé sa part de marché de 26,2 % pour atteindre 7 %. En revanche, Cisco a perdu du terrain avec une croissance limitée à seulement 1,4 %. Grâce à des acquisitions et au lancement de nouvelles plateformes, la firme devrait toutefois améliorer ses performances prochainement.

CrowdStrike a enregistré une croissance de 39,9 % pour s’installer à la quatrième place devant Check Point, qui a connu une croissance de 4,2 %. Okta (+26,4 %) et Microsoft (+32,3 %) ont également augmenté leur part de marché.

« Les résultats obtenus par les plus grands fournisseurs de cybersécurité montrent que l’amélioration de la cyber-résilience reste une priorité pour la plupart des organisations, malgré les défis macroéconomiques actuels et l’examen plus approfondi des budgets informatiques », indique Matthew Ball.

« Ils ont également montré que la cybersécurité ne sera pas totalement à l’abri des coupes budgétaires en 2023. La concurrence entre les fournisseurs s’intensifiera, bien que la plupart d’entre eux se développeront en vendant des abonnements supplémentaires aux comptes existants. Les dépenses continueront à faire l’objet d’un examen minutieux tout au long de l’année », conclut-il.