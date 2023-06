JCDecaux creuse encore un peu plus l’écart avec ses concurrents. Le mardi 30 mai, le spécialiste français de l’affichage publicitaire a annoncé le rachat de son principal rival, Clear Channel, ...

JCDecaux creuse encore un peu plus l’écart avec ses concurrents. Le mardi 30 mai, le spécialiste français de l’affichage publicitaire a annoncé le rachat de son principal rival, Clear Channel, en Italie et en Espagne. Avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette, le montant de l’acquisition de la branche italienne s’élève à 15,1 millions d’euros, et à 60 millions d’euros pour celle espagnole.

JCDecaux met la main sur la concurrence

En Italie, la finalisation de la transaction a été faite le 31 mai pour un prix de 9,3 millions d’euros, après prise en compte des ajustements de dette nette et de besoins en fonds de roulement estimés. « Celle de l’Espagne devrait intervenir en 2024, après l’obtention des autorisations réglementaires », précise JCDecaux dans un communiqué.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les deux opérations, réalisées de manière indépendante, permettront de répondre à des objectifs commerciaux différents. D’un point de vue global, elles aideront l’afficheur à renforcer sa présence dans chacun des pays. Il bénéficiera de l’importante visibilité dont dispose Clear Channel sur ces deux marchés. Le réseau national de la société américaine s’étend sur l’ensemble de ces territoires et opère sur plusieurs segments de la communication extérieure. Autant d’avantages qui permettront à JCDecaux « de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et mandants, dans un contexte de digitalisation de la communication extérieure », souligne l’entreprise.

Ces rachats interviennent quelques mois après celui de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l’affichage dans le sud de la France. Tout comme l’acquisition des filiales italiennes et espagnoles de Clear Channel, cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de JCDecaux.

Aujourd’hui, la société détient 1 040 132 faces publicitaires dans le monde. Elle est présente dans plus de 3 573 villes de plus de 10 000 habitants. Cela lui permet de profiter d’une visibilité accrue et de s’imposer comme un afficheur de référence aux yeux des consommateurs. Ces nouvelles acquisitions l’aideront à asseoir sa position de leader et à continuer son bon développement. Au premier trimestre 2023, JCDecaux a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 5,6 %, s’élevant à 721,3 millions d’euros.

De son côté, la maison mère de Clear Channel se détourne de l’Europe. En décembre dernier, l’opérateur américain avait déjà cédé sa filiale suisse au groupe zurichois TX Group. Après les branches italiennes et espagnoles, elle pourrait également se séparer de Clear Channel France. Selon Stratégies, le fond allemand Mutares pourrait reprendre la main de la filiale française.

« Notre examen des alternatives stratégiques pour nos activités européennes se poursuit, et nous continuerons à chercher à céder certains de nos actifs européens à faible marge ou à faible priorité », a expliqué Scott Wells, le PDG de Clear Channel.