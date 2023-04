Au quotidien, les consommateurs sont exposés à une myriade de publicités. Pour sortir du lot, il est impératif de partager des messages pertinents et originaux à travers des créations marquantes. Il faut toutefois veiller à prendre en compte les différentes spécificités et contraintes de chaque canal : réseaux sociaux, display, retargeting… Dans ce livre blanc portant sur le mobile, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, vous partage ses conseils pour concevoir des annonces qui vous permettront de tirer votre épingle du jeu, et ainsi accroître l’efficacité de vos campagnes digitales.

L’essentiel à savoir sur les créations

Dans ce guide, les experts d’Ad4Screen font d’abord le point sur l’essentiel à savoir sur les assets créatifs de vos campagnes digitales. Ils évoquent notamment les premières étapes à suivre avant de se lancer dans le processus de conception, parmi lesquelles l’analyse de la concurrence et la définition de la cible. Ce sont quelques-uns des réflexes à adopter pour commencer votre campagne digitale du bon pied.

Pour cela, vous pourrez également vous appuyer sur la checklist incluse dans ce livre blanc. Elle reprend trois points à garder en tête lors de l’élaboration de vos annonces. L’objectif est que vous parveniez toujours à partager le bon message, à la bonne personne, au moment le plus opportun et sur le canal idéal. Les conseils fournis dans ce guide vous aideront à y arriver !

Comme le soulignent les experts d’Ad4Screen, la personnalisation est aussi un des piliers pour concevoir des annonces optimales. Il est primordial d’adapter votre discours et vos visuels selon les profils ciblés. Comment s’y prendre ? C’est justement une des questions auxquelles répond l’agence dans ce livre blanc. Vous pourrez vous inspirer des exemples de campagnes digitales mises en place par de grandes entreprises.

Découvrez les guidelines par levier

Outre le B.A.BA de la création, le document déroule aussi les recommandations à suivre pour chaque canal digital : App Store Optimization (ASO), display, retargeting, réseaux sociaux, Google Universal App Campaign… Pour chaque levier, Ad4Screen vous récapitule les objectifs qu’ils permettent d’atteindre, les formats ainsi que les “do” et “don’t”.

Afin d’avoir un référencement optimal sur les stores, il est recommandé de porter une attention particulière aux app previews, ainsi qu’aux screenshots. Aussi, il faut éviter les pavés de texte pour que la description soit lisible et claire. En parcourant ce livre blanc, vous découvrirez une multitude de conseils comme celui-ci qui vous permettront d’optimiser vos assets créatifs.

Pour chacun des canaux évoqués, l’agence vous partage des exemples de créations optimisées et non optimisées. L’objectif est de mettre en exergue les bonnes pratiques à adopter, et celles à éviter. Des conseils pour réaliser correctement vos A/B tests sont également donnés à la fin du guide, toujours avec des modèles sur lesquels vous appuyer.

Ce livre blanc exhaustif est essentiel à toute entreprise qui cherche à booster l’efficacité de ses campagnes digitales. Les nombreux conseils, astuces et exemples prodigués tout au long de votre lecture vous permettront d’élaborer des créations impactantes et originales.