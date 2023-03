TikTok a annoncé ce 7 mars un nouveau moyen d’aider les créateurs à gagner de l’argent sur le réseau social. Les influenceurs pourront désormais publier des collections de contenus payants. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée Series, offrira des options de paiement allant de 99 centimes à 189,99 dollars.

100 % des gains sont touchés par les créateurs de TikTok

Les Series sont pour l’instant accessibles à certains créateurs uniquement, mais d’ici quelques semaines tous les comptes de plus de 10 000 abonnés pourront candidater. Les créateurs éligibles peuvent publier des collections de contenus premium derrière un mur payant auquel les spectateurs peuvent accéder en achetant des droits de visionnage. Une série peut comprendre jusqu'à 80 vidéos, d'une durée maximale de 20 minutes chacune.

Aujourd’hui, les vidéos sur TikTok ne peuvent pas durer plus de 10 minutes. L’allongement de la durée permet aux créateurs « plus de temps et de souplesse sur leur contenu » indique l’entreprise. Cette modification permet aussi à TikTok de se rapprocher du contenu long de YouTube.

Côté tarification, TikTok note que les créateurs sont libres de choisir un montant « qui reflète le mieux la valeur de leur contenu exclusif ». Dans une fourchette allant de 99 centimes à 189,99 dollars, les influenceurs n’ont donc aucune obligation de prix. De plus, 100 % des gains iront directement dans leur poche. Le réseau social commencera probablement à prélever une partie des revenus à l'avenir, mais n'a pas précisé à combien s'élèverait cette part.

Cette nouvelle fonctionnalité s’apparente au système des réseaux sociaux de contenu pour adulte. Afin de s’en dissocier rapidement, TikTok a précisé que tous les contenus premium devront respecter les directives communautaires.

Avec ce nouveau contenu premium et le lancement d’un fonds de création remanié il y a deux semaines, TikTok souhaite élargir les options de rémunération de ses créateurs. Un moyen supplémentaire pour lutter contre YouTube qui vient seulement de commencer, début février, à partager les recettes publicitaires des Shorts.