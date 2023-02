Nul besoin de rappeler l’importance des réseaux sociaux pour les entreprises. Ces dernières ont bien saisi la puissance de ces plateformes pour se faire connaître, séduire de nouveaux clients et développer leurs ventes.

Atteindre ces objectifs requiert toutefois une stratégie social media bien ficelée avec plusieurs ingrédients : des publications optimisées, des données analysées et une veille concurrentielle constante.

Il s’agit d’un travail continuel que vise à simplifier Iconosquare, une plateforme tout-en-un d’analyse, de gestion et de planification destinée aux spécialistes du marketing des réseaux sociaux.

La solution Made In France propose des fonctionnalités innovantes pour vous aider à booster vos performances sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok. De nouvelles fonctionnalités sont en train de voir le jour, parmi lesquelles la publication automatique de Reels.

Une visibilité direct sur vos performances

Comme pour toute campagne social media, les données chiffrées doivent être au cœur des stratégies. En effet, elles sont indispensables pour mesurer les performances des actions mises en place. Depuis une interface claire et épurée, Iconosquare vous permet de consulter les statistiques pour vos différents profils sociaux. Parmi celles-ci :

le nombre d’abonnés, de mentions “j’aime”, de vues, d’abonnements, de clics et de commentaires reçus,

l’évolution du nombre de followers,

le taux de conversion, d’engagement et de reach et leur historique,

les publications les plus aimées, commentées et engageantes,

la durée de vie d’une publication.

Le tableau de bord étant entièrement personnalisable, vous pouvez y ajouter les KPIs sur lesquels vous souhaitez absolument garder un œil. Les indicateurs sont affichés sous forme de tuiles avec seulement l’essentiel : les chiffres et des graphiques clairs. Cela offre une lecture simplifiée des données. Vous avez alors toutes les clés à portée de main pour prendre des décisions plus éclairées quant à votre stratégie social media.

Pour ce faire, les reportings customisables et automatiques s’avèrent également très utiles. Ils permettent d’avoir un compte rendu global sur vos performances ou une analyse ciblée sur un compte précis, un concurrent ou encore un hashtag. Ils peuvent être téléchargés en PDF et en XLS et envoyés aux collaborateurs concernés.

Un outil de planification aux mille et une fonctionnalités

Les community managers passent le plus clair de leur temps à osciller entre les différentes plateformes sociales pour publier ou programmer des contenus. C’est pour les aider à simplifier cette tâche qu’Iconosquare s’arme d’une fonctionnalité de planification de publications. Tout se fait depuis une seule interface, à commencer par la préparation des posts, des carrousels et des stories. Parce que les hashtags ne doivent pas non plus être négligés, il est possible d’en importer une liste en deux temps trois mouvements.

Vient ensuite le moment d’intégrer des images et des vidéos. Ces dernières peuvent être stockées directement depuis l’outil, vous permettant de vous créer une véritable médiathèque pour retrouver plus simplement vos médias.

La publication cross-plateforme est alors proposée. Les publications peuvent être programmées et publiées automatiquement. Iconosquare a également introduit la publication automatique d’Instagram Reels pour gagner toujours plus de temps. Vous pourrez par ailleurs vous appuyer sur les recommandations du planificateur pour connaître les meilleurs moments de publication afin d’obtenir un engagement maximal sur chacun de vos contenus.

Avant de publier le post, vous pouvez le faire valider auprès de vos équipes ou de vos clients. Ces derniers peuvent commenter et approuver les publications avant qu’elles soient mises en ligne. Cette fonctionnalité simplifie grandement la collaboration, la rendant indispensable autant auprès des entreprises que des agences.

Une fois le contenu en ligne, l’onglet Conversations vous sera utile pour identifier les commentaires et les mentions non lus. Vous pourrez y répondre en quelques clics directement depuis la plateforme !

Un puissant outil de veille

Si le dashboard et le planificateur sont des outils puissants, Iconosquare en a encore sous le capot. La solution dispose de fonctionnalités de monitoring avancées permettant de comparer vos performances avec celles de vos concurrents et de votre secteur d’activité. L’objectif : avoir une vue claire sur la stratégie adoptée par les autres entreprises et identifier les leviers les plus pertinents pour tirer votre épingle du jeu.

Que vous travailliez sur un ou plusieurs réseaux sociaux, la solution Iconosquare peut vous permettre de gagner un temps précieux qui peut être utilisé pour élaborer votre stratégie social media de demain ou créer des publications originales.

Les freelances comme les agences peuvent l’utiliser pour gérer les nombreux réseaux sociaux de leurs clients et générer simplement des rapports détaillés. Les community et social media managers qui doivent gérer la présence en ligne de plusieurs filiales y trouveront également leur compte grâce à la polyvalence de l’outil.

Intuitif, flexible, performant… Iconosquare a donc tous les atouts nécessaires pour une bonne gestion des réseaux sociaux.