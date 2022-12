Des chercheurs appartenant au département de l’Énergie américain viennent de franchir une étape historique dans le développement de la fusion nucléaire, l’énergie propre ultime qui pourrait un jour sauver l’humanité.

Aujourd’hui, les énergies renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque nécessitent d’importantes parts de terrains et peinent parfois à répondre aux besoins énergétiques. L’énergie nucléaire produite dans les centrales, elle, est le fruit de la fission nucléaire, qui consiste à scinder un noyau atomique lourd, très souvent l’uranium 235. Cette réaction entraîne la création de neutrons ainsi qu’un dégagement d’énergie très important. Problème : elle produit aussi d’importants déchets nucléaires, et les dangers de ce processus pour l’humanité et l’environnement n’est plus un secret pour personne.

La fusion nucléaire est différente et peut être comparée à un soleil artificiel. Il s’agit de la réaction qui alimente les étoiles et les transforme en source d’énergie quasi infinie. Elle consiste à faire fusionner deux atomes légers d’hydrogène pour en créer un plus lourd, de l’hélium. De l’énergie est ensuite libérée par ce procédé et surtout, celui-ci est totalement propre ; contrairement à la fission nucléaire, la fusion nucléaire ne produit pas de déchets radioactifs.

Pour l’heure toutefois, les scientifiques sont encore loin d’être parvenus à générer de l’énergie grâce à cette réaction nucléaire, une exploitation à grande échelle de cette dernière est donc encore lointaine. L’année dernière, l’administration Biden annonçait tout de même augmenter ses efforts pour développer la fusion nucléaire, qui représenterait un immense pas en avant dans la lutte contre le réchauffement climatique en permettant de réduire drastiquement les émissions de CO2 engendrées par l’exploitation des énergies fossiles.

