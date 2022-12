Les entreprises communiquent via une importante quantité de canaux : réseaux sociaux, emailing, blog… Pour gérer les différents contenus publiés, elles sont contraintes de maîtriser un nombre incalculable d’outils parfois peu ergonomiques et pratiques. Cela demande beaucoup de temps, particulièrement pour les TPE et PME qui n’ont pas forcément de service de communication ou marketing.

C’est pour répondre à cette problématique que Banana Content a été conçue. Il s'agit d'une solution intelligente de création, de gestion et de diffusion multicanal des contenus digitaux. Elle peut être perçue comme un collaborateur auquel vous déléguez tous les aspects de votre communication digitale. Des experts sont disponibles pour s’occuper de votre stratégie au quotidien afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. L’objectif : faciliter la gestion de vos contenus, tout en vous aidant à développer votre entreprise !

Développer votre communication digitale avec l’aide de Banana Content

Depuis sa création en 2015, Banana Content ne cesse de gagner en popularité. Il faut dire que l’entreprise propose un service séduisant et pratique. Elle s’occupe de tous les pans de la communication digitale de ses clients. Chaque jour, une équipe d’experts s’occupe de la création de contenus pertinents adaptés à leur activité. Il peut s'agir d’articles, de visuels ou encore de vidéos. Elle gère leur publication et leur diffusion sur les principaux canaux digitaux : les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram) et les e-mails.

Dans la même catégorie Les jeunes se tournent-ils vers TikTok pour consulter l’actualité ?

Peu importe la stratégie de communication digitale mise en place, Banana Content offre un suivi ultra-détaillé pour chacun des canaux sur sa plateforme. Des reportings réguliers avec des métriques sont disponibles, toujours avec des explications détaillées offertes par les consultants.

Vous l’aurez compris, les entreprises sont accompagnées main dans la main dans la création et le déploiement de leur stratégie digitale. En déléguant ces tâches chronophages aux experts de Banana Content, elles s’assurent que chaque action est optimisée. Aucune décision n’est prise au hasard. Chaque contenu créé, publié et envoyé est destiné à augmenter leur visibilité et leur notoriété, améliorer leur image de marque et booster leur taux de conversion. Banana Content identifie, cible et convertit les communautés en clients potentiels en gérant et en diffusant de manière automatisée leurs contenus sur tous les canaux digitaux.

De leur côté, les sociétés peuvent se concentrer sur l’essentiel : le développement de leur business.

Une offre pour aider les TPE et PME dans la gestion de leurs contenus au quotidien

Autant dire que Banana Content est une aubaine pour les organisations qui cherchent à gagner du temps au quotidien, ou qui n’ont pas de service de communication ou marketing dédié, comme les TPE ou les PME. Pour les aider, la société a mis au point l’offre UNICA. Elle a été imaginée spécialement pour les petites entreprises avec de fortes ambitions business, désireuses de créer une véritable stratégie de communication digitale.

Afin qu’elles atteignent cet objectif, Banana Content leur propose quatre à cinq heures d’accompagnement mensuel. Durant ce moment dédié, des experts élaborent un plan de contenu marketing digital sur-mesure et bien ficelé. Tout est passé en revue : création et programmation de contenus, prise en main de la plateforme, analyse de l’impact des actions menées… En somme, Banana Content joue le rôle d’une équipe de communication, même pour les entreprises qui n’en possèdent pas.

C’est justement ce qui a permis à W3COM de booster sa notoriété en ligne. La société, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, a vu son nombre de followers passé de 261 en avril 2022, moment où elle a souscrit à la formule UNICA, à 1003 en novembre 2022. Soixante-quatre posts ont été publiés grâce à la solution, et 2047 vues ont été comptabilisées sur la page de W3COM. Des résultats solides qui ont permis à l’entreprise de toucher de nouveaux prospects.

En somme, Banana Content vous aide à développer votre business grâce aux conseils d’experts et à sa plateforme SaaS d’optimisation du marketing et de la communication. Vous êtes guidés tout au long de la création, du déploiement et la gestion de votre stratégie digitale. L’objectif : vous démarquer, booster votre notoriété et convertir.