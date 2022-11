Expert de la mise en relation business, LesBigBoss donnent rendez-vous à tous les décideurs et acteurs du digital pour sa traditionnelle Winter Édition. Cette année, elle aura lieu du 9 au 11 décembre 2022 dans le cadre unique du Club Med de l’Alpe d’Huez. Ce sont plus de 720 professionnels qui sont attendus dans les montagnes enneigées pour se rencontrer, échanger et initier de potentiels deals sur des projets inspirants. Pour cette nouvelle édition, la thématique à l’honneur est l’opposition entre le Web3 et la data. Les experts du digital choisissent généralement de concentrer leurs efforts sur l’un ou sur l’autre. Le défi reste encore de faire un choix stratégique pour son activité.

Des rencontres business one-to-one pour les acteurs du digital

Ces trois journées seront rythmées par des rencontres business one-to-one organisées avec soin. Pour ce faire, LesBigBoss a créé un algorithme de matchmaking bien ficelé. Au programme, ce sont plus de 5 000 rendez-vous qualifiés qui se tiendront au Club Med de l’Alpe d'Huez. Durant chaque speed-dating, experts du digital et décideurs auront l’occasion d’échanger sur des possibles partenariats ou des collaborations entre leurs entreprises. Il s’agit de moments courts qui peuvent donner lieu à des projets innovants, déterminants et engageants.

Outre ces rendez-vous, les participants pourront aussi profiter de moments informels de networking pour faire connaître leurs services et leurs produits, rencontrer de potentiels clients ou partenaires et échanger sur leurs problématiques stratégiques. Ces conversations se tiendront lors de cocktails, de dîners ou bien sur les pistes de ski. De nombreuses activités de team building enrichissantes sont au programme. De quoi repartir avec plusieurs contacts, mais aussi de précieux souvenirs.

Une remise de prix avec un jury d’exception

Outre les dîners et les rencontres d’affaires se tiendra la remise de prix des BigBoss Awards. Cette cérémonie vise à mettre en lumière les acteurs les plus performants de l’écosystème business BigBoss. Le but est non seulement de les récompenser, mais aussi de valoriser leur travail. Parmi les prix qui sont attribués, l’Award du BigBoss Success, qui est accordé à l’entreprise ayant cumulé le plus grand nombre de signatures depuis sa première participation aux événements des BigBoss.

On peut aussi citer l’Award du partenaire performant, attribué par le jury de cette Winter Édition 2022. Cette année encore, il est composé de décideurs exerçant dans des entreprises renommées : Gabriella Cabral, Digital & Marketing Director d’American Express, Rami Baitieh, CEO France de Carrefour ou encore Morgane Lopes, Global E-commerce Director au Printemps pour ne citer qu’eux. Quentin Briard, CEO Marketing Digital & Technology au Club Med présidera ce jury d’exception.

Cet événement sera aussi l’occasion de développer votre leadership. Une keynote exclusive sera consacrée à ce sujet lors de la seconde journée. L’enjeu est triple : convaincre votre interlocuteur, à mobiliser une équipe et à fédérer un groupe d’individus. Samuel Gauley, CEO de Magic Tech, vous partagera tous ses secrets pour atteindre ces objectifs, parmi lesquels les techniques psychologiques des magiciens.

Vous l'aurez compris, ce nouvel opus de la Winter Édition est le rendez-vous incontournable pour les décideurs du Digital Marketing, E-commerce, Communication, Data et CRM. Il s'agit d'une véritable opportunité pour faire avancer votre business en développant de nouvelles connexions.