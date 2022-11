Dans un climat économique et social tendu, toutes les entreprises tentent de garder la tête hors de l’eau. Elles doivent établir des stratégies solides pour assurer la bonne croissance de leur activité. Dans son dernier guide destiné aux PME, Salesforce, l’expert des solutions CRM, offre plusieurs conseils pratiques pour accélérer le développement de son organisation.

Améliorer le travail d’équipe

Pour s’imposer comme le leader mondial du CRM, Salesforce a mis en place un processus infaillible : le V2MOM. Cet acronyme signifie Vision, Valeurs, Méthodes, Obstacles et Mesures.

Ces cinq mots évoquent les principales questions à se poser lorsque l’on cherche à développer son entreprise. En parallèle, il faut aussi demander l’avis de ses collaborateurs sur ces interrogations et problématiques. Il est donc indispensable de leur partager le document afin qu’ils donnent leurs avis.

Les collaborateurs répéteront ensuite le même schéma, en utilisant leurs réponses avec leurs propres équipes, et ainsi de suite. Cela permet de s’assurer que tous les employés se rassemblent derrière des objectifs communs. C’est nécessaire pour prendre correctement le chemin de la croissance.

Les clés pour conclure plusieurs ventes

Dans son guide, Salesforce déroule toutes les étapes pour réussir ses ventes. La première est bien évidemment la création d’un bon pitch. Pour qu’il soit efficace, il faut aller au-delà du simple produit à vendre et plutôt s’interroger sur les attentes des clients. Il s’agit d’un véritable challenge, car leurs envies et leurs besoins ont évolué depuis la pandémie. 79 % des commerciaux déclarent avoir dû s’adapter rapidement à de nouvelles méthodes de vente au cours des deux dernières années.

Avant tout, il faut donc faire des recherches solides sur ses prospects. Il convient de s’intéresser à leurs concurrents et à leur secteur d’activité afin de poser les bonnes questions et adapter son pitch commercial. Les informations trouvées permettent aussi d’identifier le bon interlocuteur.

Pour bien préparer son argumentaire, il est nécessaire d’anticiper les potentielles objections qui pourraient être évoquées. Généralement, elles concernent le budget ou bien le temps. En se préparant correctement, il est possible de les retourner en sa faveur. La réactivité est également une qualité essentielle pour improviser et adapter ses arguments au contexte.

À la fin de la conversation, il faut à tout prix inciter le prospect à passer à l’action, par exemple en prenant un nouveau rendez-vous.

Le CRM, l’outil au cœur de la croissance des entreprises

Bien que les PME ne s’en rendent pas toujours compte, le CRM joue un rôle majeur dans leur croissance. En effet, 44 % d’entre elles utilisent leurs e-mails pour gérer leurs données clients, et 41 % se servent de feuilles de calcul. Si cette méthode peut fonctionner au début, les conséquences du manque de système structuré et optimisé se font vite ressentir.

Le CRM apporte une réelle valeur ajoutée. Selon un sondage, les entreprises qui ont intégré ce système constatent une augmentation de leurs ventes de 29 % et jusqu’à 41 % pour leur chiffre d’affaires.

L’explication, c’est que le CRM fait gagner beaucoup de temps au quotidien, car les données clients sont accessibles rapidement. Depuis une seule interface, les collaborateurs prennent connaissance de leurs tâches et peuvent suivre les résultats de la société. Toutes les actions étant centralisées, les équipes gagnent en productivité. Elles ont donc plus de temps pour trouver de nouveaux prospects et conclure des ventes.

Si vous doutez encore de la puissance d’un CRM, Salesforce vous propose six indicateurs clés qui vous permettront de comprendre si vous avez besoin d’investir dans cette technologie. Vous découvrirez également comment elle a aidé Ultra Premium Direct, acteur majeur de l’alimentation premium pour chiens et chats, à accélérer son développement. Le guide regorge de conseils qui vous permettront de suivre le même chemin que la marque.