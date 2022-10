Depuis plusieurs années déjà, la quatrième révolution industrielle, ou industrie 4.0, est en marche. De manière générale, elle désigne les technologies de l’information et de la communication, comme l’Internet des Objets (IoT) ou l’intelligence artificielle (IA). Elle répond à un besoin sociétal de consommer autrement : raccourcir les délais, offrir davantage d’expérience personnalisée, produire localement…

Pour les industriels, cela implique des changements majeurs dans leur manière de procéder. Bien que cela soit un grand challenge, il s’avère indispensable pour avoir un avantage compétitif sur ses concurrents. Dans son dernier livre blanc, Timsoft, acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, dévoile comment saisir ces innovations pour faire passer sa PMI au niveau supérieur.

Des recommandations pour entrer dans l’industrie 4.0

Avant de faire entrer sa PMI dans l’industrie 4.0, il est primordial de s’intéresser aux tendances sur lesquelles capitaliser, et les méthodes à adopter. Le but est de devenir plus productif. Pour vous aider, Timsoft vous donne plusieurs recommandations. La première est de s’équiper d’un système ERP cloud (Enterprise resource planning). Concrètement, il permet de gérer simultanément plusieurs facettes de son business : comptabilité, achats, projets… Pour bien choisir le logiciel, trois étapes sont à suivre : définir ses besoins, déterminer son budget et comparer les offres du marché.

Recruter et garder les meilleurs talents figurent également parmi la liste des objectifs de l’industrie 4.0. Pour les PMI, l’enjeu est donc de repenser les processus internes : les formations des employés, les modes de travail flexibles, la stratégie de recrutement… Pour simplifier les premiers jours de nouveaux collaborateurs, il est par exemple possible de créer une base de données avec des modèles de missions déjà réalisées. Ils pourront s’appuyer sur ces documents pour construire leur travail. Ils gagnent en autonomie, et l’entreprise en productivité.

Il ne s’agit que deux des recommandations offertes par Timsoft. Vous obtiendrez davantage de pistes d’amélioration dans ce guide.

Découvrir les technologies et innovations de demain

Une question demeure toutefois : quelles sont les technologies à privilégier pour prendre le tournant de l’industrie 4.0 ? La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de certains outils, surtout avec l’essor du télétravail. Pour manager son équipe dans ce nouveau cadre, plusieurs solutions simples peuvent être adoptées. L’une d’entre elles est les e-cafés, qui permettent de remplacer les discussions informelles autour de la machine à café. Le but est de maintenir la communication à distance.

Outre l’organisation, les PMI doivent aussi s’appuyer sur les technologies pour gagner en productivité. Bon nombre d’entre elles permettent d’automatiser ses processus business. Par exemple, le QR code peut être utilisé pour promouvoir des événements. Une seconde suffit aux prospects pour le scanner avec leur smartphone et accéder à la billetterie. Les e-commerçants peuvent aussi s’en servir pour les renvoyer vers le lien de leur boutique en ligne. Le QR code devient alors un véritable instrument de communication.

Il convient donc de dire que l’industrie 4.0 réserve de nombreux avantages aux PMI. Grâce aux innovations, les entreprises peuvent réduire leurs coûts, automatiser des tâches et gagner en compétitivité. En somme, tout ce qu’il faut pour faire décoller son business. Ce livre blanc vous fera découvrir toutes les technologies à mettre en place pour réussir à devenir une société plus intelligente.