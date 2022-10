Comment vendre à travers les réseaux sociaux ? Que vous soyez dirigeant ou professionnel du marketing, c’est une question que vous vous êtes déjà forcément posée. De plus en plus d’internautes réalisent un acte d’achat directement sur les médias sociaux. En 2022, 31 % des Français ont déclaré avoir déjà acheté un produit depuis un réseau social et un Français sur trois se dit déjà « séduit par le social shopping ». Agorapulse vous propose de participer à un webinar qui aura lieu le 25 octobre 2022 à 11h30, pour comprendre comment booster son chiffre d’affaires avec une stratégie social selling performante.

En France, on compte 52,60 millions d’utilisateurs, soit 80,3 % de la population. Une masse gigantesque dont les marques espèrent bien tirer parti. Il y a encore quelques années, les réseaux sociaux étaient surtout utilisés pour gagner en visibilité et améliorer la notoriété de l’entreprise.

En très peu de temps, les plateformes ont redoublé d’innovations et d’outils pour faciliter les transactions et devenir de véritables lieux d’acquisition, voire de conversion pour les marques. Alors, à quel point les réseaux sociaux influencent-ils les achats chez les consommateurs ? C’est un sujet qui sera abordé lors du live organisé par Agorapulse le 25 octobre prochain.

Aux côtés de Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, une invitée de choix : Michelle Goldberg, entrepreneure franco-américaine et spécialiste en social selling. Elle est la fondatrice et CEO de The Smartworking Company®, une entreprise française de formation et d’acculturation aux réseaux sociaux pour les entreprises et leurs équipes. Michelle Goldberg est également l’auteure de l’ouvrage « Le Social Selling au pays du ROI: Méthodes, mindsets et outils », paru chez Pearson.

Au fil du temps, les réseaux sociaux ont contribué au fait que les consommateurs n’achètent plus sur un coup de tête. Ces plateformes leur permettent de mieux se renseigner avant de réaliser un quelconque achat. Pour cela, les avis des autres utilisateurs sont extrêmement importants. Il s’agit d’un élément à prendre en compte dans votre stratégie social selling. Vous aurez l’occasion de le découvrir lors du webinar du 25 octobre 2022 avec Agorapulse. Au programme de ce webinar :

Quelles sont les principales techniques de social selling ?

Quels secteurs d’activité sont les plus adaptés au social selling ?

Comment mettre en place une stratégie social selling ?

Comment adapter le social selling aux différents réseaux sociaux ?

Qu’est-ce que l’indice du social selling ?

En mettant en place une stratégie de social selling, les marques font le choix de renforcer la relation avec leurs communautés. Bref, n’oubliez pas de vous inscrire au webinar du 25 octobre 2022 pour découvrir comment déployer votre propre stratégie social selling.