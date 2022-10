En ligne, les consommateurs exigent une expérience client sans interruption. Pour ce faire, les e-commerçants doivent optimiser chaque étape clé du parcours d’achat, à commencer par le paiement.

Dans le cas contraire, les abandons de panier se multiplient et le taux de conversion est alors directement impacté.

Dans la même catégorie Nvidia ferme ses bureaux en Russie et y abandonne toute activité

Pour relever les nombreux défis liés aux paiements en ligne et améliorer leurs ventes, les marchands optent pour des solutions comme PrestaShop Checkout. Il s’agit d’une plateforme de paiement complète développée en partenariat avec PayPal : plus de 25 000 commerçants l’ont déjà adoptée pour faciliter les paiements sur leur boutique en ligne et booster leurs ventes.

Opter pour une solution de paiement complète et flexible

Avec une solution complète comme PrestaShop Checkout, il est possible de proposer autant de types de paiement que nécessaire : carte bancaire, PayPal, American Express ou une méthode de paiement locale.

Personnaliser les options de paiement améliore de manière significative l’expérience offerte aux acheteurs. Le risque de les voir quitter une boutique en ligne sans avoir effectué un achat est réduit. L’avantage réside aussi dans le fait que PrestaShop Checkout permet de gérer tous les flux de paiement depuis une seule interface d’administration, et ce, quel que soit le moyen de paiement utilisé. Cela fait gagner un temps considérable.

Le client économise, lui aussi, plusieurs minutes précieuses grâce à Express Checkout. Avec cette fonctionnalité, les e-commerçants ajoutent un bouton d’achat rapide sur leurs pages produit. L’acheteur procède en un clic, et directement depuis la boutique en ligne grâce au parcours d'achat PayPal qui apparaît.

Ne pas négliger la sécurité

La simplification du paiement ne doit pas être faite au détriment de la sécurité. Au moment d’acheter en ligne, il s’agit de l’une des principales préoccupations des acheteurs. Pour assurer la fiabilité des transactions effectuées sur son site web, le marchand doit impérativement s’équiper d’une solution de paiement avec des fonctionnalités avancées comme celles de PrestaShop Checkout.

Le module s’arme d’une technologie complète et sécurisée grâce au 3D Secure 2, qui permet de réaliser une authentification forte en conformité avec la directive sur les services de paiement 2 (DSP2). Au moment du paiement, l’acheteur doit s’authentifier à l’aide d’un élément qu’il connaît (comme son mot de passe), qu’il possède (par exemple son téléphone mobile) ou d’une caractéristique personnelle (son empreinte digitale ou encore sa voix).

PrestaShop Checkout dispose aussi d’un système de pilotage des règles de détection antifraude, qui bloque automatiquement les transactions suspectées à haut risque. Cela est rendu possible grâce au machine learning, qui nourrit plusieurs règles mises en place par PrestaShop afin d’assurer une forte protection dans n’importe quel cas de figure.

Choisir une solution qui accepte toutes les devises

Lorsqu’une entreprise propose de vendre des produits ou des services à l’international, elle doit s’intéresser aux moyens de paiement utilisés dans les pays visés. En effet, l’un peut convenir aux consommateurs français, mais pas aux acheteurs danois ou japonais.

Pour éviter de manquer des opportunités de vente, il faut préférer une solution acceptant les devises étrangères et les paiements issus de l’international. De son côté, PrestaShop Checkout permet de recevoir des paiements de plus de 190 pays, dans 20 monnaies différentes. Si les moyens de paiement habituels sont acceptés, certaines alternatives locales sont proposées, telles que iDeal, très utilisé par les Néerlandais et Sofort, privilégié par les Allemands. Giropay et Bancontact sont aussi pris en charge.

PrestaShop Checkout est donc un module indispensable pour simplifier les paiements. Il permet même d’offrir des options additionnelles à ses clients, dont le 4x sans frais. En somme, il s’agit d’une solution enrichie et sécurisée qui profitera à vos clients, qui bénéficieront d’une expérience personnalisée et fluide. Cela contribuera à atteindre trois objectifs clés : améliorer votre conversion, augmenter votre chiffre d’affaires et accroître votre nombre de ventes.