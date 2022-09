Bien qu’être salarié dans une entreprise soit sécurisant, il peut arriver que l’on ait besoin d’un complément de revenus pour vivre plus confortablement. Le problème, c’est qu’il n’est pas toujours évident de savoir par où s’y prendre. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure, la newsletter The Hustlers devrait être utile. Elle regroupe des témoignages de salariés ayant lancé des business en parallèle de leur activité salariale. Les contenus proposés sont une source d’inspiration sérieuse pour, à votre tour, générer plus de revenus.

Une newsletter hebdomadaire

The Hustlers est une newsletter hebdomadaire créée par Prashant Sharma. Ce dernier est parti d’un constat : il est difficile de trouver des idées concrètes pour arrondir ses fins de mois. Bien qu’il existe de nombreuses pages listant des idées pour générer plus de revenus, elles ne sont pas toujours pertinentes ou applicables.

Pour cette raison, il a mis au point une newsletter qui partage des témoignages de salariés qui ont créé une activité à succès pour obtenir un complément de salaire. On peut par exemple découvrir l’histoire d’Angad, qui a conçu une petite agence de contenus pour accompagner les professionnels dans leur stratégie de production éditoriale et de brand content.

On apprend qu’il a réussi à faire 100 000 dollars de revenu grâce à ce business. Cette activité ne lui prend que cinq heures par semaine. Le témoignage est présenté sous la forme d’un article dans lequel on découvre le parcours d’Angad, les obstacles qu’il a rencontrés, la manière dont il a trouvé ses premiers clients…

Chaque histoire est agrémentée de citations et de photos. On apprend comment la personne a fait pour gagner de l’argent tout en ayant un emploi à temps plein, comment elle s’y prend réellement et ce que l’on peut en tirer. Le but est de pouvoir s’en inspirer pour, à son tour, générer des revenus complémentaires.

Les salariés interviewés proviennent des quatre coins du monde. Afin que leur histoire soit compréhensible par tous, les contenus sont entièrement en anglais. Pour tous les découvrir, il suffit de s’inscrire à la newsletter sur le site web de The Hustlers.