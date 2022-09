Les outils digitaux sont indispensables au bon développement des start-ups. Ils leur permettent de mieux comprendre les besoins de leurs clients, de gérer des campagnes marketing et de gagner en efficacité. S’équiper d’une solution complète requiert néanmoins d’avoir un budget solide, ou d’y délaisser une importante partie de ses finances.

Afin de permettre à toutes les jeunes pousses de s’offrir des outils performants et accélérer leur croissance, HubSpot, le spécialiste du CRM, a mis au point HubSpot for Startups.

Il permet de profiter de solutions premium à un tarif réduit, notamment pour les start-ups ayant disposé d’aides financières d’organisations comme BpiFrance.

HubSpot for Startups : de quoi s’agit-il ?

HubSpot for Startups vise à apporter des solutions évolutives pour intensifier le développement des jeunes pousses. Pour ce faire, l’entreprise collabore avec plus de 4 000 fonds de capital-risque, d’accélérateurs, d’incubateurs et autres organisations de soutien à l'entrepreneuriat autour du globe. Plusieurs grands noms figurent sur la liste des partenaires, dont BpiFrance, banque publique d’investissement qui offre des solutions de financement aux entreprises. Main dans la main, l’objectif est d’accompagner les start-ups de leur fondation à leur premier pas en bourse.

Profiter de ressources et d’outils hautement performants

Pour se développer, les start-ups ont besoin de solutions technologiques performantes permettant de mieux cibler leurs prospects, d’automatiser leurs tâches ou encore de gagner en agilité. Dans le cadre de ce programme, les jeunes pousses peuvent bénéficier d’outils évolutifs à moindre coût afin d’accélérer leur croissance. De cette façon, leur développement n’est pas bridé par des charges fixes. Les entrepreneurs peuvent alors concentrer leurs dépenses sur l’évolution de leur offre.

HubSpot for Startups leur donne la possibilité d’accéder à une suite complète de logiciel marketing, de vente et de service client s’articulant autour d’un CRM. Parmi les outils proposés, le Sales Hub. Il permet de centraliser l’ensemble des données de son entreprise et de ses outils sur une même plateforme intuitive. De cette façon, les équipes commerciales peuvent suivre leurs leads simplement et automatiser la communication avec leurs prospects et clients. Elles ont donc tout le nécessaire pour conclure plus de transactions et développer des relations solides avec leur clientèle.

Il ne s’agit qu’un des nombreux logiciels disponibles. Il est recommandé d’en combiner plusieurs pour créer une suite personnalisée et adaptée. Pour ce faire, les intégrations ne sont pas à négliger non plus. En vous tournant vers le programme de HubSpot, vous aurez la chance d’accéder à pas moins de 875 intégrations, dont Zapier, Stripe, Mailchimp ou encore Aircall. Pour faire simple, vous aurez tout le nécessaire pour développer votre business de la manière dont vous le souhaitez, avec les outils que vous préférez.

Des ressources gratuites comme la HubSpot Academy et des formations personnalisées sont aussi proposées afin d’aider les start-ups et leurs équipes à monter en compétences sur des thématiques essentielles, par exemple l’e-mail marketing.

Bénéficier des avantages du programme grâce au partenaire BpiFrance

L’objectif étant d’aider les start-ups à s’équiper d’outils performants sans impacter leurs finances, HubSpot permet de profiter des avantages du programme à moindre coût. En effet, les entreprises ayant impétré des aides de BpiFrance ont l’opportunité de bénéficier d’une réduction de 30 % sur les logiciels choisis durant la première année. Les années suivantes, la remise est de 15 %.

Il s’agit d’une chance exceptionnelle de s’armer de logiciels puissants à un tarif adapté aux start-ups. Grâce à ces solutions technologiques, les startups s’assurent d’avoir les éléments clés en main pour booster leur activité. Pour atteindre cet objectif, il suffit de vérifier son éligibilité au programme de HubSpot et de déposer sa candidature dès maintenant.