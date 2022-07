Le groupe d’édition de disques Warner Music Group (WMG) a conclu un accord avec SoundCloud pour migrer vers un modèle de rémunération plus équitable. Désormais, il utilisera le système Fan-Powered Royalties de la plateforme de streaming audio, qui consiste à allouer les redevances aux artistes selon la consommation réelle de leurs œuvres. Cette mise à jour permet aux artistes indépendants d’échapper au système de pot commun qui favorisait les stars.

Warner Music Group s’inspire de SoundCloud

En 2021, SoundCloud avait lancé Fan-Powered Royalties en vue de garantir une juste rétribution des artistes en fonction des écoutes des auditeurs sur la plateforme. Contrairement aux modèles de rémunération classiques des grands services de streaming comme Deezer ou Spotify, le système verse directement les redevances à chaque artiste, dans un grand pot commun dont le contenu sera réparti au prorata.

Récemment, Warner Music Group a signé un accord de licence avec SoundCloud pour introduire le même modèle visant à soutenir les artistes moins connus. Le label cherche à avantager les indépendants à travers ce nouveau programme, promettant jusqu’à 25% de rémunération en plus par rapport au système classique.

Un partenariat idéal pour SoundCloud

Grâce à ce partenariat avec Soundcloud, WMG a franchi une étape importante dans le développement d’un business model centré sur les artistes, aux fins de visibilité médiatique. Selon Eliah Seton, président de la plateforme de diffusion audio en ligne, « Warner Music Group est connu pour lancer certaines des plus grandes superstars d'aujourd'hui et les aider à construire des carrières à long terme en investissant dans des technologies et des modèles qui développent et soutiennent leurs communautés de fans. Cela en fait un partenaire idéal ».

Oana Ruxandra, Digital Chief Officier de WMG s’est exprimé sur le sujet en déclarant : « Alors que l'écosystème se développe, WMG se concentre sur l'exploration et l'expérimentation de nouveaux modèles économiques pour garantir une maximisation des opportunités pour nos artistes et leurs communautés ».