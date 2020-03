De nombreux secteurs sont touchés de plein fouet par la pandémie du Covid-19, et les milieux artistiques ne sont pas épargnés. Alors, pour soutenir les musiciens, Soundcloud a décidé de s’associer à Twitch pour lancer un programme d’affiliation qui permettra de rémunérer les artistes en ces temps de crise.

À l’heure actuelle, plus d’1,7 milliards de personnes à travers le monde sont confinées chez elles pour endiguer la propagation du Covid-19. Parmi elles, de nombreux artistes dont les concerts et événements ont été annulés, constituant ainsi une perte financière extrêmement importante.

Alors, pour leur venir en aide et leur apporter son soutien, Soundcloud s’est associé à Twitch pour créer un programme d’affiliation qui permettra aux artistes musiciens d’être rémunérés lorsqu’ils diffusent leurs performances en live, depuis chez eux. Dans un communiqué publié sur son blog, Soundcloud explique :

“Pour vous aider à garder votre carrière sur la bonne voie, nous nous associons à Twitch pour que tous les créateurs de SoundCloud Pro, SoundCloud Premier et Repost by SoundCloud puissent commencer à gagner de l’argent à partir de leurs flux Twitch en accélérant le statut d’affilié. Maintenant, où que vous soyez, vous pouvez toujours vous connecter à des millions de fans IRL (ndlr : “In Real Life”, soit “Dans La Vraie Vie”) et être payé pour votre travail.”