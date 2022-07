Actuellement, tous les actifs financiers connaissent une baisse. Les cryptomonnaies, en particulier le Bitcoin qui est la cryptomonnaie la plus établie, n’ont jamais été autant corrélées aux valeurs technologiques.

Lorsque les marchés financiers plus larges s'effondrent, les cryptomonnaies les suivent dans leur chute. Cette tendance reflète la maturité de la cryptomonnaie en tant que classe d'actifs. En effet, un nombre croissant d'acteurs institutionnels sont impliqués, de nouveaux types de produits financiers sont proposés, la surveillance réglementaire se développe et le marché évalue plus efficacement les nouvelles informations.

Cependant, la transparence reste une différence importante entre la cryptomonnaie et la finance traditionnelle. Le ralentissement du marché a accéléré les ventes et les liquidations massives sur les secteurs traditionnels et les cryptomonnaies, ce qui a exacerbé les baisses de prix. On observe ce phénomène en temps réel sur le marché des cryptomonnaies.

Les industries de la cryptomonnaie ont aujourd’hui l’opportunité de profiter de la transparence des blockchains pour analyser le risque, construire de meilleurs systèmes et établir de nouvelles règles quand le marché repartira à la hausse. Les régulateurs et les législateurs doivent œuvrer au développement de l’écosystème de manière sûre et responsable.

Retour sur l’effondrement du marché des cryptomonnaies

Ce n'est pas la première chute importante que connaissent les cryptomonnaies mais cette fois ces baisses sont corrélées à celle des plus grands marchés. Alors pourquoi l'effondrement des prix des cryptomonnaies est-il plus extrême que celui connu sur les marchés boursiers en ce moment ?

Cela s’explique principalement par le fait que la finance décentralisée (DeFi) est plus compétitive, ce qui pousse certaines entités à poursuivre des stratégies d'investissement plus risquées pouvant avoir des conséquences sur tout l'écosystème. En effet, après le krach des cryptomonnaies de 2018, la DeFi a connu une très forte croissance. Mais alors que cette croissance ralentissait, le nombre de services de DeFi actifs, y compris ceux spécialisés dans le prêt et le rendement, a continué d’augmenter, même si la valeur investie dans la DeFi était en train de diminuer.

Lorsque le nombre de concurrents sur le marché augmente mais que les investissements diminuent, les plateformes de prêt agissant comme des entités centralisées sont obligées de promettre des rendements de plus en plus élevés pour continuer de croître. Ainsi, ces plateformes placent les fonds de leurs utilisateurs dans des investissements plus risqués. Par exemple, au premier trimestre 2022, la plus grande source de fonds des protocoles de prêt provenait d'autres services de prêts. C’est pourquoi lorsque les prix des actifs ont commencé à chuter, les effets se sont répercutés en cascade dans l'écosystème DeFi.

Les flux nets entrants vers les services ont récemment évolué compte tenu de la baisse du marché, y compris l'effondrement du Terra USD (UST). La plupart des services de DeFi et d'échange ont soudainement connu d'énormes afflux de cryptomonnaies, car les gens ont encaissé leurs fonds ou ont dû rembourser des prêts ou éviter des liquidations.

Comprendre les risques systémiques pour rendre l'écosystème plus sûr

La transparence liée au secteur des cryptomonnaies, en particulier dans le contexte actuel de baisse du marché, met en lumière certains des risques inhérents à la DeFi. Comme pour toute nouvelle technologie ou industrie, les projets construits à la hâte et les services qui ne gèrent pas correctement les risques sont condamnés à échouer.

Cependant, la cryptomonnaie présente un avantage certain : en raison de la nature ouverte des protocoles DeFi, le marché peut souvent voir où les grands acteurs connus ont placé leurs paris et si ces positions sont en voie de liquidation. En outre, les acteurs du secteur peuvent se servir de cette transparence pour évaluer la stabilité des protocoles de base qui alimentent l'écosystème DeFi.

Malheureusement cette transparence n'a pas empêché de grandes entreprises centralisées de spéculer sur le prix de diverses cryptomonnaies, à la fois en utilisant les protocoles ouverts de DeFi et en se prêtant des fonds les uns aux autres. Cela crée un risque de contagion puisque les actions de certains acteurs du marché centralisé sont financièrement liées les unes aux autres. Alors que les protocoles DeFi continuent de fonctionner au niveau technique, certaines entreprises ont eu du mal à dénouer des positions financières complexes dans un environnement macroéconomique hostile.

Les événements récents démontrent qu'il est important pour les régulateurs et pour tout le secteur de comprendre les parties décentralisées et centralisées du marché des cryptomonnaies et comment ces dernières peuvent s'influencer mutuellement. Par exemple, les acteurs centralisés qui investissent dans la finance décentralisée peuvent se retrouver surendettés s'ils n'ont pas mesuré tous les risques potentiels, notamment dans un marché à la baisse. Les projets décentralisés dans lesquels les entités centralisées ont investi peuvent également être victimes d'exploits de code ou de piratages et perdre rapidement de leur valeur. Comprendre l'ensemble de l'écosystème demeure ainsi essentiel pour réussir à superviser les acteurs centralisés.