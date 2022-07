Les bouleversements engendrés par la crise sanitaire ont souligné l’importance de la digitalisation dans les entreprises. Elles ont dû repenser leur manière d’interagir avec leurs clients sur les différents canaux et de collaborer au quotidien.

Dans son dernier livre blanc, Salesforce, révèle que plus de 70 % des PME en croissance considèrent qu’elles ont survécu à la crise grâce à leur digitalisation.

Dans ce guide, le spécialiste des solutions CRM réalise un état des lieux des obstacles qu’ont dû affronter les PME pour devenir davantage connectées. Il revient en détail sur les avantages de la connectivité et offre un éventail de conseils pour parvenir à connecter les fonctions de son entreprise.

Quels avantages à être une PME connectée ?

Les PME se distinguent des autres sociétés par leur taille humaine et leur proximité avec leurs clients. Ces derniers adoptant un comportement d’achat de plus en plus digital, il est primordial de repenser l’expérience qui leur est offerte. C’est là que la connectivité entre en jeu. Elle permet à l’équipe commerciale d’avoir une vision globale du client, et au service client de mieux cerner ses attentes. En moyenne, cela permet de gagner vingt heures de travail par mois.

Chaque département peut donc travailler de façon plus productive, car les informations nécessaires sont à portée de main et les tâches chronophages sont automatisées. Chacun peut se focaliser sur son cœur de métier et se concentrer sur la création d’une expérience client homogène pour ainsi augmenter la satisfaction client. En effet, l’étude de Salesforce révèle que 76 % des consommateurs s’attendent à des interactions cohérentes entre les différents services d’une entreprise. Ils souhaitent être pris en charge immédiatement, et surtout, ne pas avoir à se répéter à chaque point de contact.

En connectant les processus métiers, l’historique des interactions est accessible à tous les membres de l’entreprise. Cela permet d’avoir un échange fluide avec les clients, et de répondre plus rapidement et simplement à leurs besoins et leurs attentes. Pour cela, il est également nécessaire d’avoir des données actualisées et unifiées. Salesforce révèle que 70 % des données générées par les sociétés sont inexploitables en raison de leur manque de fiabilité et de crédibilité.

Améliorer leur qualité est donc indispensable pour travailler plus efficacement et faire des choix plus intelligents. De cette façon, vous développerez une culture d’entreprise data-driven. De quoi gagner en productivité. En vous procurant le livre blanc de Salesforce, vous découvrirez comment la connexion de vos processus métiers contribue à stimuler l’engagement de vos collaborateurs et à les préparer à l’avenir du travail.

Les conseils de Salesforce pour y parvenir

Vous l’aurez compris, être une PME connectée est un avantage considérable pour faire face à la concurrence, fidéliser sa clientèle et travailler efficacement. Bien que chaque projet de transformation d’entreprise nécessite une approche unique, personnalisée aux besoins et objectifs spécifiques de l’organisation, certaines bonnes pratiques sont applicables à toutes.

Dans son guide, Salesforce dévoile une multitude de conseils pour vous aider à créer des connexions plus solides : documenter et cartographier les processus, solliciter du feedback, fixer des objectifs à long terme, rationaliser les outils et les procédures… Autant d’éléments qui permettent de gagner en agilité et en efficience.

Pour découvrir en détail les dix recommandations de Salesforce, un cas concret pour comprendre les enjeux de la connectivité ainsi que les solutions existantes, n’oubliez pas de télécharger ce livre blanc.