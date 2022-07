Exploiter les réseaux sociaux est une très bonne chose pour votre entreprise. Analyser et comprendre ce que cela vous rapporte, c’est encore mieux. Pour cela, il faut déterminer le ROI des réseaux sociaux et plus précisément le ROI de chaque réseau social : Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, etc. Le 26 juillet 2022 à 11h30, Agorapulse vous donne rendez-vous pour un webinar qui vous permettra de comprendre quels KPIs suivre pour travailler avec votre DAF.

Réseaux sociaux : quels KPIs partager avec son DAF ?

Mesurer le ROI des réseaux sociaux est indispensable. Le social media manager doit absolument avoir une idée précise du retour sur investissement, afin d’optimiser les actions déployées et de monitorer sa stratégie. Prenons un exemple : dans votre budget marketing, vous décidez d’allouer 25 000 euros aux réseaux sociaux. Avec un tel budget, plusieurs actions sont possibles : campagnes publicitaires, campagnes d’influence, prestataire de services (community management, vidéo…), etc.

Après avoir mis en place votre stratégie, votre objectif sera de déterminer les actions les plus pertinentes et surtout les plus rentables pour les reproduire sur le long terme. Pour cela, il faudra calculer le ROI de vos réseaux sociaux. Au cours de ce webinar, Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, prendra le temps de vous expliquer pourquoi le social media manager doit absolument travailler avec le DAF.

L’étroite collaboration entre ces deux métiers et le partage de KPIs va permettre d’optimiser les coûts, de se montrer rassurant vis-à-vis des dépenses engagées. Comme vous le verrez en participant au webinar du 26 juillet, parmi les KPIs à partager avec son DAF, on trouve notamment le taux de conversion. Si le taux d’engagement n’intéressera probablement pas votre directeur financier, soyez certains que les conversions seront d’une importance capitale pour justifier vos actions.

Le ROAS (retour sur les dépenses publicitaires), sera également une donnée pertinente pour votre DAF. Un indicateur clé à prendre en compte. Le ROAS est l'initiale de « Return On Ad Spent »<:em> et désigne la mesure du retour sur investissement d'une dépense publicitaire, souvent exprimé en termes de chiffre d'affaires ou de pourcentage. On parlera ainsi d'un ROAS de 10 ou de 200% si 100 000 euros investis dans une campagne procurent 200 000 euros de chiffre d'affaires incrémental.

Comme vous le découvrirez durant ce webinar, le calcul du ROAS est souvent utilisé en interne par les marques, pour mesurer l'efficacité et la rentabilité des campagnes marketing. De quoi intéresser votre DAF. Rendez-vous le 26 juillet à 11h30 pour participer au live d’Agorapulse sur le sujet.