Pour faire connaître ses produits ou services, il est indispensable de bien référencer son site web. Cela requiert de mettre en place une stratégie SEO. Toutefois, cela s’avère compliqué lorsqu’on n'a aucune connaissance dans le domaine. Bien qu’un large éventail d’outils existent sur le marché, ils sont parfois difficiles à prendre en main en raison de leur nombre incalculable de fonctionnalités.

Il existe d’autres alternatives, comme Squirrly SEO. Grâce à son intelligence artificielle (IA), il donne des conseils pertinents pour optimiser son site WordPress. À l’aide du machine learning, ses systèmes d’IA filtrent les milliards de points de données qui ont permis à pas moins de 600 000 sites web d’être mieux positionnés sur Google.

Des conseils à chaque étape

Pour commencer à tirer le meilleur parti de Squirrly SEO, il faut d’abord l’installer et le connecter à son site WordPress. On est ensuite redirigé vers un dashboard permettant d’avoir une vue d’ensemble des pages à analyser. L’outil dévoile les améliorations à réaliser. Il fournit des tâches personnalisées à compléter, par exemple écrire un contenu d’au moins 1500 mots sur une landing page précise. En fonction des actions à mettre en place, il est indiqué le temps que cela demande.

Squirrly SEO dévoile également des buts à atteindre, par exemple atteindre soixante-dix visiteurs par jour sur une page. Pour les néophytes du référencement, il est possible d’utiliser la fonction “Show me how”, qui donne les indications à suivre pour réussir sa tâche.

Dans l’onglet “Focus Pages”, on obtient des métriques sur les performances de ses pages : leur visibilité, les mots-clés utilisés, l’autorité de page… Toutes les informations sont sous forme de tableau avec différentes pastilles : verte quand la page est optimisée, orange quand des petites améliorations sont encore à faire et rouge quand il faut la repenser.

La fonction Live Assistant offre un retour en temps réel sur le référencement d'un contenu lorsque celui-ci est tapé dans l’éditeur WordPress. Encore une fois, Squirrly SEO offre de précieux conseils d’optimisation. Pour obtenir un audit complet et connaître son score SEO, rendez-vous dans l’onglet “Audit”.

L’avantage, c’est que l’outil dispose aussi d’une fonctionnalité de recherche de mots-clés pour découvrir de nouveaux thèmes à aborder. Le volume de recherche, les clics, les chances de classement, la tendance du mot-clé et les données sur la concurrence sont systématiquement donnés.

En ce moment, Squirrly SEO est disponible au prix de 69 dollars à vie au lieu de 684 dollars. Avec cette offre, on peut connecter jusqu’à cinq sites web, obtenir 15 000 idées de nouveaux mots-clés par mois et faire 300 audits. Pour les agences et les entreprises ayant besoin de plus de fonctionnalités, les licences à 138 dollars et 207 dollars s’avèrent plus intéressantes.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.