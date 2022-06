L’e-mail reste l’un des moyens de communication les plus utilisés dans le monde professionnel. Pour cette raison, il est indispensable de soigner sa signature mail. Les créateurs Reply, une plateforme d'automatisation des campagnes de prospection e-mail, viennent justement d’introduire un nouvel outil permettant de générer sa signature en quelques instants.

Générer sa signature mail en moins de deux minutes

L’Email Signature Generator ne nécessite aucun téléchargement et aucune installation. Pour s’en servir, il suffit de se rendre sur le site web de Reply et de cliquer sur le bouton “Create signature”. À partir de là, il faut compléter les diverses informations qui sont demandées. Elles serviront à créer une signature convenable.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Dans un premier temps, ce sont les renseignements basiques qui sont demandés. Parmi eux, notre nom et prénom, notre poste et l’entreprise dans laquelle on exerce. Il est aussi possible d’indiquer le département au sein duquel on travaille : marketing, sales, développement… Pour que nos interlocuteurs puissent mettre un visage sur notre nom, il est également recommandé de télécharger une photo en entrant l’URL de celle-ci. Le logo de la société peut lui aussi être ajouté.

Vient ensuite le moment d’indiquer ses informations de contact. On a la possibilité d’entrer son numéro de téléphone, son adresse e-mail et l’adresse de son site web. La localisation de ses bureaux peut aussi être ajoutée. Dans le cas où l’on ne souhaiterait pas inclure certains renseignements dans sa signature, il suffit de les décocher.

L’outil de Reply permet par ailleurs d’intégrer des liens directs vers nos comptes réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Ils prennent la forme de petits boutons ronds, dont il est possible de choisir la couleur : rose, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune ou encore violet.

Cinq templates de signatures sont proposés sur le site, modifiant la disposition des éléments renseignés. Une fois que l’on a apporté toutes les modifications voulues, il convient de cliquer sur le bouton “Create signature”, qui est alors copié. La dernière étape consiste à la coller dans la partie “Signature” des paramètres de sa boîte mail. Elle apparaît ensuite sur chaque message envoyé !