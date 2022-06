Aujourd’hui, nombreuses sont les entreprises qui misent sur le podcast pour attirer de nouveaux clients, partager leurs connaissances et gagner en notoriété. En effet, ce type de contenus peut être un puissant levier marketing et contribuer à la croissance d’une société, à condition que l’on adopte les bonnes pratiques. L’une d’entre elles est de créer un site web spécialement pour son podcast. Certains outils permettent de le faire gratuitement, dont Free Podcast Website Builder.

Un site web dédié à ses podcasts et entièrement personnalisable

Le fonctionnement de Free Podcast Website Builder est simple. Sur le site, il faut d’abord cliquer sur le bouton “Get started with a free podcast website”. Il est ensuite nécessaire de se servir de la barre de recherche pour trouver le nom de son émission. Pour plus de praticité, il est possible de copier-coller le lien de son flux RSS de podcast. Une vérification par e-mail est demandée.

Une fois cela de fait, notre site web est automatiquement généré et mis en ligne. On y retrouve la photo de son émission, un bouton pour s’abonner et même la liste de ses épisodes. Ces derniers peuvent être écoutés directement depuis notre site. Un lecteur de podcasts y est intégré en bas à gauche de l’écran. De plus, lorsque vous sortez un nouvel épisode, l’outil met automatiquement à jour votre site.

À noter qu’on peut aussi ajouter des liens directs vers les plateformes d’écoute, comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou encore Amazon Music et Audible.

L’avantage, c’est que tous les éléments sont entièrement personnalisables. On peut réécrire en quelques instants la description de son podcast, créer une page “À propos” avec les informations les plus importantes, choisir la langue, ajouter des liens vers ses comptes réseaux sociaux… L’aspect visuel du site est également modifiable. Free Podcast Website Builder propose de choisir un thème et définir la couleur des hyperliens, des boutons ou encore de l’arrière-plan. Bien entendu, l’URL peut être modifiée.

L’outil permet de créer son site web pour ses podcasts gratuitement. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles, mais payantes. Parmi elles, les options d’analytics et collaboratives.