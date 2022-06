En ligne comme en point de vente physique, les consommateurs attendent une expérience mémorable, adaptée à leurs besoins et envies. 77% des Français attachent même autant d’importance à l’expérience qu’au produit lui-même.

Il s’agit donc d’un élément déterminant pour faire face à la concurrence et se faire une place auprès des géants du retail.

Jeudi 9 juin 2022, PayPlug, solution de paiement omnicanale et Sendinblue, plateforme française du marketing digital et de la relation client, organisent un événement en ligne destiné aux PME. Autour de cinq tables rondes, seize acteurs de la tech discuteront des enjeux et perspectives de l'expérience client pour les trois années à venir.

Comprendre les grands enjeux de l’expérience client en 2022

Pour les PME, concevoir une expérience client unique et sans couture est un véritable challenge, particulièrement dans un environnement aussi concurrentiel que le commerce de détail. Avec un nombre grandissant d’annonceurs sur les canaux paid, acquérir et convertir des clients n’est pas une mince affaire. Il faut réussir à trouver de nouveaux leviers à activer.

En parallèle, les commerçants doivent tout mettre en œuvre pour marquer les esprits des consommateurs. Cela passe nécessairement par des offres, actions et contenus personnalisés. L’enjeu est d’offrir une expérience sur-mesure et fluide tout au long de leur parcours d'achat en tirant parti de leurs données. Durant cette conférence, les experts de la tech reviendront sur le phénomène de la personnalisation par la data. Vous découvrirez qu’il s’agit bien plus qu’une simple tendance. C’est désormais un élément crucial pour trouver et fidéliser ses clients.

Il en va de même pour l’omnicanalité. Site e-commerce, magasin, marketplace, réseaux sociaux : être présent là où se trouvent sa clientèle est essentiel pour capter un maximum d'opportunités et élargir son entonnoir de vente. Au cours de cet événement, Aurélien, Head of Marketing chez Partoo, Kevin, Country Manager chez Sylius et Flora, Directrice Marketing chez PayPlug décrypteront la tendance de l’omnicanal et expliqueront comment adopter ce modèle.

S’adapter aux nouvelles tendances

Ces conférences sont une opportunité unique de comprendre comment s’adapter à ces nouvelles dynamiques et aux évolutions des attentes des consommateurs. Durant chaque table ronde, les experts du digital vous apporteront des solutions adaptées à votre entreprise afin que vous puissiez créer une expérience client qui convertisse. Ils vous expliqueront comment la personnaliser grâce aux dernières technologies disponibles et comment mettre en place une stratégie d’acquisition efficace.

Vous obtiendrez également leurs conseils pour réussir à construire une relation durable avec vos clients. Vous pourrez vous appuyer sur les multiples exemples de marques ayant réussi à allier personnalisation de l’échange et réactivité.

Voici les cinq tables rondes qui auront lieu le jeudi 9 juin de 10h à 16h :

Acquérir et convertir des clients ;

Personnaliser l’expérience client pour retenir ses visiteurs ;

Offrir des parcours d’achat omnicanaux ;

Construire une relation durable avec ses clients ;

Maîtriser son image en ligne.

Que vous soyez une petite ou une moyenne entreprise, cet événement organisé par PayPlug et Sendinblue est une occasion de mieux comprendre les tendances actuelles de l’expérience client et de connaître les moyens pour s’y adapter. Pour obtenir les conseils de ces seize professionnels de la tech, n’oubliez pas de vous inscrire gratuitement.