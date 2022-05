Vous cherchez à approfondir vos connaissances sur un sujet ou obtenir des informations sur une thématique ? Nous vous proposons six événements en ligne gratuits qui se tiendront cette semaine et qui satisferont votre soif de savoir.

Découvrez davantage de webinars et de conférences en ligne sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Dans la même catégorie Samsung augmente le prix de ses semi-conducteurs de 20%

Un webinar pour réussir à engager son audience lors de ses webconférences, événements virtuels et réunions

Qui ? Livestorm et Beekast

Quand ? Le 18/05/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Livestorm et Beekast allient leurs forces pour vous expliquer comment captiver l’attention de votre audience et les inciter à participer lors de vos événements en ligne. Les deux entreprises passeront en revue les fonctionnalités phares qui permettent de créer des webinars interactifs et engageants.

S’inscrire

Une conférence en ligne pour découvrir comment combiner le print et le digital pour booster son trafic en magasin

Qui ? Digitaleo

Quand ? Le 19/05/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Bien que le digital soit aujourd’hui au cœur de toute stratégie marketing, le print reste un véritable atout pour accroître son trafic en magasin. Durant cette webconférence, les experts de Digitaleo vous dévoileront comment allier les deux méthodes et tirer le meilleur parti de chacune d’entre elles.

S’inscrire

Une webconférence pour comprendre l’importance de la clarté des contenus dans l’accessibilité numérique

Qui ? Ipedis

Quand ? Le 19/05/2022

À quelle heure ? À 10h

Sujet : À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Ipedis vous expliquera comment des contenus clairs contribuent à rendre les dispositifs numériques accessibles à tous. Les intervenantes vous présenteront un cas d’usage pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de l’accessibilité web.

S’inscrire

Un événement en ligne pour parvenir à identifier plus facilement les bons prospects

Qui ? Manageo

Quand ? Le 17/05/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet :Il est parfois complexe d’identifier les prospects sur lesquels il est pertinent d’investir du temps. Pour vous aider dans cette tâche, Manageo vous présentera la solution mList, qui permet de cibler des prospects simplement et d’analyser leur potentiel. Un objectif : gagner du temps dans l’étape de prospection.

S’inscrire

Un webinar pour connaître le rôle clés des publicités Waze pour renforcer sa notoriété locale

Qui ? Kamp’n et Waze

Quand ? Le 17/05/22

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Cet événement en ligne est une occasion de comprendre en quoi les Waze Ads peuvent être des leviers efficaces pour toucher des clients qui se trouvent à proximité. Les experts vous dévoileront comment créer des publicités efficaces qui contribueront à la réussite de votre stratégie.

S’inscrire

Une webconférence pour comprendre le rôle des émotions dans l’engagement et la motivation de ses équipes

Qui ? Meltis

Quand ? Le 17/05/2022

À quelle heure ? 9h

Sujet : Et si les émotions étaient un levier d’engagement au sein des organisations ? Meltis vous expliquera pourquoi il est important de comprendre et d’appréhender les émotions de ses collaborateurs pour engager et remotiver ses équipes. Vous découvrirez les solutions existantes pour y parvenir.

S’inscrire