La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est incontournable pour les marques. Elle vise à transformer les pratiques et activités d’une organisation en tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques. Aujourd’hui, ce sont toutes les parties prenantes d’une société qui sont concernées : ressources humaines, dirigeants, mais aussi communicants et marketeurs.

Dans l’édition 2022 du baromètre de l'engagement des marques, Cision, qui fournit des solutions et des services sur la communication ou encore l’influence, a réalisé une enquête sur les pratiques des entreprises en matière d'engagement auprès de 507 professionnels du marketing et de la communication en France.

L’objectif est de connaître les stratégies RSE adoptées dans leurs sociétés et de mieux comprendre les évolutions des métiers de la communication face à ces nouveaux enjeux.

Le RSE, une prise de conscience qui reste forte au sein des organisations

Aujourd’hui, le RSE tient une place centrale dans le développement des marques. Pour 76 % des marketeurs et des communicants interrogés, il s’agit même d’une question de survie pour leurs entreprises. Conscients des enjeux qu’il représente, 63 % des sociétés ont initié des actions concrètes en matière d’engagement. Il s’agit d’une baisse de 5 % par rapport à l’année dernière. Pour Cision, cela ne s’explique pas par des actions moindres de leur part, mais plutôt par une véritable exigence de la part des professionnels de la communication quand on vient à parler d’engagement sociétal et environnemental.



Les entreprises sont motivées par différents objectifs. « Le premier, c’est de redonner du sens au travail et agir positivement pour les femmes et les hommes qui la composent. Le deuxième, c’est de répondre au cadre légal, et aux nouvelles réglementations de plus en plus incitatives », explique Cyndie Bettant, responsable marketing et communication chez Cision.

« Il y a aussi des enjeux de marque employeur. On est dans une époque où les entreprises cherchent à fidéliser leurs talents. Être moteur pour les enjeux de la RSE attire les nouvelles générations », ajoute-t-elle. L’image de marque est également un facteur d’engagement. Une société qui s’engage est primordiale pour obtenir la confiance du consommateur.

Désormais, la transformation RSE ne se traduit plus par des gestes peu concrets. Pour être engagées, les marques effectuent des changements profonds et stratégiques au sein de leur organisation. Cela passe par la redéfinition du périmètre d’action ou la modification de leur business model. En vous procurant cette étude, vous découvrirez les différentes actions mises en place par les marques quant à l’écologie, la diversité et le bien-être des salariés. Vous pourrez aussi lire les avis de collaborateurs travaillant dans des sociétés engagées.

Le rôle majeur des Directions de communication

La RSE ne doit pas être qu’une simple tendance sur laquelle il faut communiquer. Bien que la plupart des marques aient compris les enjeux que cette transformation représente, 80 % des communicants jugent qu’il y a encore trop de “RSE washing”. « Un RSE doit infuser toutes les stratégies de l’entreprise : de la production, aux achats en passant par la RH. C’est quelque chose de très transverse », explique Cyndie Bettant.

D’après le baromètre 2022 de Cision, de plus en plus d’entreprises créent des cellules dédiées à la RSE, pilotée par la Direction Générale. 65 % des d’entre elles lui sont directement rattachées. La Direction de la Communication perd du terrain et pilote la RSE dans 13% des cas.

« Il n’y a pas de frustration à avoir du côté des communicants. La Direction de la Communication revient à son essence : un rôle d’influence, de pédagogie et de communication pure qui est essentielle pour accompagner cette transformation majeure des entreprises », indique Cyndie Bettant. L’étude de Cision vous permettra de comprendre comment ces nouveaux engagements métamorphosent l’organisation au sein des sociétés et transforment les métiers du marketing et de la communication.

Réussir à communiquer autour de son engagement RSE

Le baromètre révèle que 94% des communicants estiment qu’une marque doit communiquer sur ses engagements. Il s’agit d’une croissance continue et très forte avec +28 points en 2 ans (66 % en 2020). Cela permet d’expliquer aux consommateurs ce qui est fait en interne et les raisons pour lesquelles des changements sont effectués, mais également d’être transparent auprès de ses clients. En vous procurant cette étude, vous découvrirez les raisons qui motivent les marques à réaliser des campagnes de communication sur leurs engagements.

Cision a constaté une demande grandissante des entreprises de communiquer autour de leur stratégie RSE. En effet, de nombreuses marques se sont tournées vers sa solution Wire, qui permet de diffuser des communiqués auprès de 8 000 médias et sites d’actualités partenaires, et ce, dans plus de 170 pays. « On a vu une croissance à trois chiffres de la part des communiqués de presse qui traitent de ces enjeux RSE et des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) », indique Cyndie Bettant.

Pour cette raison, Cision a créé le Wire ESG, un circuit de diffusion dédié à ces enjeux. Il permet de toucher des institutions financières, des médias qui traitent de l’information financière (comme Bloomberg et Reuters) ainsi que 20 000 journalistes et points médias en Europe et dans le monde qui travaillent sur l’actualité autour du durable, des énergies alternatives, l’inclusion, la diversité… Autant d’éléments qui font partie du RSE.

