La fidélisation joue un rôle clé dans le développement d’une entreprise. Selon la Harvard Business School, augmenter le taux de fidélisation de son organisation de 5 % permet d’accroître ses bénéfices de 25 % à 95 %. Pour cette raison, il est primordial de mettre en place un dispositif de fidélisation efficace. Pour y parvenir, il convient d’avoir des données sur sa clientèle afin de leur proposer des offres adaptées et de leur construire une expérience personnalisée. Là repose l’enjeu de FourSeeds. Il s’agit d’une plateforme créée par l’agence de données Meteors. La société a mis au point cette suite de fonctionnalités, qui aide à fidéliser et anticiper le parcours des clients grâce aux données et à l’intelligence artificielle.

Gérer son programme de fidélité simplement

Mettre en place un programme de fidélité efficace est essentiel pour les marques souhaitant augmenter la fréquence d’achat de leur clientèle ou accroître le trafic entrant sur le site web. Cela permet aussi de répondre à des enjeux de rentabilité, car conserver un client coûte 5 à 25 fois moins cher qu'en recruter un nouveau (Observatoire de la fidélité).

Pour fidéliser un consommateur, il faut toutefois parvenir à renforcer sa relation avec une entreprise et lui apporter une expérience enrichissante, ce à quoi peut aider le digital. Lors de leur inscription à un programme de fidélité, les clients renseignent des données pertinentes, comme leur numéro de téléphone, la date de naissance…

FourSeeds permet justement de filtrer ces informations, et de les segmenter. Concrètement, cela donne la possibilité de mener des actions marketing ciblées sur un groupe de clients qui ont des critères en commun. La plateforme donne la possibilité d’activer des règles et attribuer des points ou des récompenses en fonction des actions des clients, de leurs achats, de leurs réactions aux communications ou encore de leurs comportements. La stratégie de fidélisation doit être adaptée en fonction de ces éléments, notamment grâce à FourSeeds. Elle fournit des informations sur la clientèle afin que les entreprises puissent réajuster leurs offres en temps réel. À noter que les données sont traitées dans le respect du RGPD.

Des données propres et unifiées pour plus de résultats

Avoir une bonne compréhension de sa clientèle pour mieux la cibler et améliorer son expérience d’achat requiert toutefois d’avoir des données mises à jour et propres. Dans le cas contraire, c’est toute la stratégie de fidélisation qui peut se retrouver déséquilibrée. Des coûts inutiles peuvent également être engendrés si des communications sont envoyées à des adresses inexistantes.

Pour éviter ce type de conséquences, FourSeeds est dotée d’un outil de Data Quality Management (DQM). Concrètement, il est possible de nettoyer sa base de données directement sur la plateforme et de supprimer en quelques clics les adresses e-mails ou numéros de téléphone incomplets. Des paramètres complémentaires peuvent être ajoutés, comme la suppression des contacts en double.

L’enjeu reste cependant de garder ces données fiables et actualisées. Pour de nombreuses entreprises, cela représente un processus complexe qui demande beaucoup de temps. Pourtant, négliger la qualité de sa data peut coûter jusqu’à 15 à 25 % du chiffre d’affaires d’une entreprise, selon FourSeeds. Pour faciliter ce processus, la plateforme se charge de la gestion du DQM. Elle complète les informations des clients qui auraient changé, comme le numéro de téléphone. Pour une marque, c’est la certitude de toujours s’adresser au bon interlocuteur et d’éviter les coûts supplémentaires inutiles.

Dans un environnement omnicanal, il est essentiel pour les entreprises d’avoir une visibilité complète sur le parcours client afin de mieux comprendre ce qui l’a poussé à effectuer son achat et quels canaux et communications y ont contribué. Cela permet de connaître des actions adéquates à entreprendre lors de futures interactions. Pour cela, il est primordial d’avoir des données unifiées, c’est-à-dire qui ne sont pas isolées par des silos. FourSeeds donne la possibilité de créer un Référentiel Client Unique (RCU), qui permet d’avoir toutes les informations relatives à un client à un seul et même endroit. Avec tous les éléments à portée de main, il devient plus simple de prendre des décisions stratégiques.

Répondre aux enjeux de personnalisation

Dans un contexte de concurrence accrue, la personnalisation de l’expérience utilisateur peut faire la différence auprès de clients. Les données collectées sont alors utiles pour prendre connaissance de leurs besoins, et donc de se différencier. FourSeeds fournit justement toute la data nécessaire pour connaître ses clients et leur envoyer le bon message au bon moment ou déclencher des triggers marketing. Cela peut se faire en fonction de différents facteurs, comme l’abandon du panier ou la date d’anniversaire. Pour les consommateurs, une marque qui personnalise ses actions permet de se sentir valorisé. Cela peut doper la fréquence d’achat. Un élément important, lorsqu’on sait que 86 % des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client, selon les statistiques fournies par le site Codeur.

Une fois sa stratégie de fidélisation bien établie, il est primordial de surveiller sa performance et d’en analyser les retombées afin de réaliser les améliorations nécessaires à une optimisation de son R.O.I (Retour Sur Investissement). Le tableau de bord multicanal de FourSeeds donne la possibilité de garder un œil sur chaque projet en visualisant la rentabilité de chaque action.

La plateforme est donc un allié de taille pour améliorer le parcours de ses clients et les fidéliser. De grands noms comme Photomaton, Clarins et Maison Kitsuné ont déjà été conquis par FourSeeds.