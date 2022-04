Le digital est devenu indispensable pour pérenniser les structures, saisir de nouvelles opportunités et répondre aux besoins émergents des consommateurs. Pour cette raison, nombreux sont les domaines qui ont accéléré leur transformation digitale au cours des deux dernières années. C’est notamment le cas dans les Arts et de la Culture.

D’autant qu’en parallèle, une technologie disruptive apparait : Les NFT. Une révolution qui bouleverse toute la chaîne de valeur du marché de l’art et créatrice de nouvelles compétences pour toutes celles et ceux qui souhaitent travailler dans ce secteur.

Le mercredi 20 avril 2022 à 12h30, le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business - Art et Culture de l’EFAP organise un webinar pour aborder en détail le sujet. Les intervenants dévoileront le nouveau rôle des compétences digitales dans ce secteur.

L’importance des compétences digitales dans les Arts et la Culture

Dans un contexte de concurrence accrue, les lieux d’art et de culture doivent repenser leurs stratégies pour continuer à développer leur activité et attirer de nouveaux visiteurs ou clients. Pour faire face à ces défis quotidiens, le digital est un élément incontournable. Qu’il s’agisse de repenser l’expérience utilisateur ou d’améliorer la notoriété d’une institution sur les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des acteurs secteur culturel qui se transforment. Pour y parvenir, ils se tournent désormais vers le marketing et la communication digitale.

Pour cette raison, acquérir des compétences dans ces deux disciplines est aujourd’hui indispensable pour réussir son projet professionnel dans le domaine des Arts et de la Culture. Les organismes, musées et entreprises ont besoin de profils maîtrisant les codes de l’industrie créative, le management de projet digital, la data… Autant d’éléments sur lesquels reviendront les intervenants lors de la présentation de la formation spécialisée de l’EFAP, qui est en partenariat avec le Hub Institute. Ce programme, qui est unique en France, se trouve au carrefour du digital et de la culture.

Voici le programme complet de ce webinar :

Quelles sont les tendances de la transformation digitale post-covid ? ;

Les nouvelles tendances de la communication dans les Arts et la Culture ;

Les nouveaux métiers du secteur culturel ;

Au-delà des compétences « métiers », quels savoir-être (soft skills) indispensables à ces nouveaux métiers ?

Un webinar pour comprendre comment améliorer son employabilité

Au cours de cette table ronde, vous aurez l’opportunité d’écouter plusieurs experts. Parmi eux, Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL) et Nicolas Laugero, Directeur de l’ICART, Co-fondateur de FLUCTUART et Président d’ARTISTIK REZO. Jurgen Dsainbayonne, Co-fondateur et CEO de Seezart sera à leurs côtés. Il travaille dans une startup française mettant la blockchain et les NFT au service de l’art.

Les trois spécialistes répondront à toutes les questions qui peuvent survenir sur le rôle de la technologie et du digital dans le monde artistique et culturel, les connaissances majeures à avoir ou l’élaboration de votre projet professionnel.

Pour les étudiants comme pour les professionnels, ce webinar est une occasion d’en apprendre davantage sur la transformation digitale dans le secteur des Arts et de la Culture et sur ses opportunités. Chaque participant pourra connaître en profondeur les compétences indispensables aux nouveaux métiers mêlant marketing, communication et industries créatives.

En parallèle, les trois intervenants reviendront plus en détail sur le programme du MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP et du Hub Institute. Il s’agit d’une chance pour devenir un acteur culturel de la révolution digitale. Pour mettre toutes les chances de votre côté et booster votre employabilité, n’oubliez pas de vous inscrire !