Lancée en 2016, l’application Citygo s’est rapidement imposée comme une solution idéale pour se déplacer sur de courtes distances. De votre domicile au restaurant, de chez vous au théâtre ou encore de chez un ami à un match de football, vos trajets du quotidien sont facilités. Découvrez pourquoi Citygo est une application de covoiturage unique à télécharger sur-le-champ !

Comment fonctionne Citygo ?

Tout comme l’essentiel des applications de covoiturage, Citygo est une application qui met en relation des conducteurs et des passagers afin qu’ils partagent un trajet. À une différence près : Citygo permet de planifier en avance ou à la dernière minute les trajets courte distance du quotidien.

Pour partager un trajet, il suffit de télécharger cette application de covoiturage et de créer un profil. Rapides, ces étapes ne prennent que quelques instants. Au moment de la création du profil, deux options s’offrent aux utilisateurs : être passager ou conducteur. Bien entendu, il est possible de changer à tout moment. Côté conducteur, l’utilisateur est invité à proposer un trajet afin qu’un ou plusieurs passagers puissent se joindre à lui. Très pratique, Citygo permet de planifier un déplacement à l’avance ou d’organiser un trajet à la dernière minute.

Côté passager, le procédé est le même. L’utilisateur est invité à créer un profil et à effectuer une demande de trajet. En quelques secondes le passager reçoit les offres des conducteurs intéressés. Il peut également savoir dans combien de temps le conducteur peut venir le chercher et suivre en direct le temps d’approche estimé. Se déplacer n’aura jamais été aussi simple et agréable !

Qu’est-ce qui différencie Citygo des autres applications de covoiturages ?

Présent en Ile-de-France, sur le Grand Lyon, Aix Marseille et la région Lille-Roubaix-Tourcoing, Citygo révolutionne les déplacements en périphérie des grandes villes, et de la banlieue aux grandes métropoles.

Lutter contre l’enclavement des périphéries

Citygo est née du constat suivant : il est souvent difficile de se déplacer en zone périphérique, faute d’une offre de transport adéquate. En banlieue, l’utilisation de la voiture est indispensable. Plage horaire restreinte, bus supprimé, grève de train, insécurité dans les transports en commun… pour se rendre chez le médecin, aller au cinéma, ou encore rejoindre des amis au restaurant, prendre son véhicule permet de se déplacer plus facilement sans stress ni crainte. Citygo permet à des utilisateurs sans voiture ou vivant dans des zones mal desservies de pouvoir partager des trajets en toute simplicité.

Proposer un service sur-mesure aux utilisateurs

Citygo est une application innovante qui permet de trouver son « match parfait » pour covoiturer. En effet, son principe repose sur un système de matching intelligent mettant en relation les passagers avec les conducteurs allant dans la même direction. Quand on est conducteur, nul besoin de faire un détour pour prendre un passager. Sa technologie de « géolocalisation basse consommation » permet de trouver un passager ou un conducteur situé à proximité afin de réduire au maximum les kilomètres effectués seuls, et ainsi, de réduire son empreinte écologique.

Se déplacer en toute sécurité

Lorsque l’on est une femme, emprunter les transports en commun peut être une source d’inquiétudes. Il en va de même pour le covoiturage, qui peut dans certains cas susciter un sentiment d’insécurité. Face à cette problématique, et souhaitant rendre le covoiturage accessible et agréable pour toutes, Citygo propose une solution qui permet aux femmes de se déplacer entre elles en toute sécurité. Grâce à la fonctionnalité « Women Only », les femmes qui le souhaitent ont la possibilité de recevoir des demandes de trajets uniquement de la part de passagères.

Pourquoi utiliser l’application de covoiturage Citygo ?

Longtemps marginalisé, le covoiturage est aujourd’hui une solution de mobilité urbaine qui fait de plus en plus d’adeptes. Et pour cause, en plus d’apporter une réponse adéquate au manque de transports en zone périurbaine, le covoiturage permet de faire des économies, sans compromis sur l’écologie et la convivialité.

S’engager pour l’environnement

Selon le Ministère de la Transition écologique et solidaire, chaque année plus de 10 millions de trajets longue distance sont réalisés par des covoitureurs. Mais, qu’en est-il des trajets courte distance ? Privilégiez le covoiturage pour ses déplacements quotidiens figure parmi les mesures les plus efficaces à mettre en place pour diminuer son impact écologique. En effet, c’est notamment sur ces trajets qu’il est possible de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En proposant une alternative aux déplacements courte distance en solo, Citygo apporte une réponse efficace aux enjeux climatiques.

Se déplacer dans la bonne humeur

Qui a dit que les déplacements devaient être contraignants et tristes ? Avec Citygo, trouvez des covoitureurs bienveillants et sympathiques pour partager les différents trajets que vous souhaitez faire quotidiennement. Disposant d’une véritable communauté solidaire, Citygo permet de s’épargner la galère des transports en commun, tout en discutant avec des personnes agréables, issues de différents horizons. Déplacez-vous à deux, à trois, à quatre et faites autant de belles rencontres.

Réduire le coût de ses déplacements courte distance

Pour les foyers français, les transports figurent parmi les dépenses qui pèsent de plus en plus sur le budget. En moyenne, les déplacements quotidiens représentent 10 % des dépenses mensuelles globales de chaque usager. Un coût amené à augmenter dans les semaines et les mois à venir.

En partageant les coûts associés à l’utilisation de votre véhicule et des frais de stationnement, il est possible de réaliser de belles économies. En tant que passager, le covoiturage vous permet de laisser votre propre véhicule au garage, et ainsi de limiter les frais liés à son usure.

Choisir le covoiturage avec Citygo est la solution de transport idéale pour vos déplacements quotidiens, notamment si vous habitez dans un secteur où les transports en commun ne sont pas fréquents, voire inexistants. Bénéficiez de tous les avantages pratiques de la voiture, sans stress !