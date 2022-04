Pour gagner en notoriété et fidéliser leur audience, il est primordial pour les YouTubeurs de partager leur dernière vidéo. Pour cela, ils doivent copier-coller le lien de celle-ci sur chaque réseau social et le mettre à jour à chaque nouveau contenu. Si cette tâche est des plus simples, elle fait perdre un temps précieux. Il existe toutefois des outils en ligne qui permettent de créer un lien unique et permanent vers sa dernière vidéo YouTube, comme MyLastVideo.

Rediriger facilement ses abonnés

Pour utiliser MyLastVideo, rien de plus simple. Sur le site, il suffit de rechercher le nom de sa chaîne YouTube dans la barre de recherche prévue à cet effet. Il est toutefois possible d’entrer son YouTube ID pour la trouver plus facilement. La dernière vidéo publiée sur le réseau social apparaît alors automatiquement sur MyLastVideo.

Deux éléments sont ensuite proposés. Le premier est d’utiliser le lien par défaut générer par l’outil. Pour cela, il faut simplement cliquer sur le bouton « Copier-Coller » situé à droite. Toutefois, il est possible de créer une URL personnalisée du type « https://mylast.video/siecledigital ». Pour cela, il faudra se créer un compte gratuit. Depuis cette même page, MyLastVideo donne aussi la possibilité de le partager directement sur Facebook et Twitter.

Une fois le lien généré et modifié, il suffit de le coller dans la biographie de ses différents réseaux sociaux. En cliquant dessus, les abonnés du créateur de contenu seront automatiquement redirigés vers sa dernière vidéo.

En parallèle, MyLastVideo propose également des assets permettant de promouvoir sa plus récente création. Ils peuvent être utilisés comme bannière, dans une publication ou encore dans un tweet épinglé. Deux formats sont disponibles : horizontal et carré. De cette façon, ils peuvent être publiés sur différentes plateformes sociales. Toutes ces ressources sont téléchargeables gratuitement depuis le site web. À noter que les images sont proposées en deux langues seulement : anglais et espagnol.

De cette façon, il n’est plus nécessaire de mettre à jour continuellement le lien de sa dernière vidéo sur les différents médias sociaux. Le créateur peut ainsi se concentrer sur le cœur de son activité, à savoir la production de contenus et le développement de sa communauté.