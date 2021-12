Aujourd’hui, la Business Intelligence (BI), les data et l’analytics sont au cœur du bon développement des entreprises. Ces trois éléments permettent aux DAF, DG, DSI et aux Data Managers de faire des choix éclairés quant à la stratégie de croissance commerciale de leurs sociétés.

Pour qu’elle reste hautement performante, il leur est primordial d’anticiper les tendances à venir.

Dans un tout nouveau livre blanc, MicroStrategy, le spécialiste de l’édition de logiciels de Business Intelligence, en dévoile trois qui façonneront la data et de l’analytics dans les prochaines années. L’ebook détaille comment tirer profit des dernières dynamiques de ces secteurs.

Des acteurs spécialisés prennent de l’importance

Depuis le début de la crise sanitaire, le marché du cloud connaît une croissance importante. L’étude révèle que le chiffre d’affaires des infrastructures cloud s’élevait à 39 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit 37% de plus qu’à la même période en 2020. Face à ces évolutions, les acteurs traditionnels de l’analytics, comme IBM Cognos et Oracle OBIEE ont, eux aussi, misé sur cette solution pour rester compétitifs et conserver leurs clients. Néanmoins, cela s’est fait au détriment des améliorations de leurs propres applications de Business Intelligence.

Plusieurs solutions de Business Intelligence se sont donc imposées comme des alternatives plus efficaces, dont MicroStrategy. L’entreprise a atteint le score de 4,7 sur 5 dans l’étude « Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms » réalisée par Gartner, spécialiste des analyses d’entreprises technologiques. Ainsi, ce livre blanc vous sera d’une grande aide dans votre choix de solution de Business Intelligence.

Les solutions complètes, stables et prouvées sont à privilégier

La crise sanitaire n’a pas laissé place à l’improvisation et à l’expérimentation. Les entreprises ont dû s’adapter vite, et se sont plutôt tournées vers des solutions complètes et éprouvées qui répondaient rapidement à leurs besoins que celles avec une spécialité précise. En pleine période d’instabilité économique, il est fort probable que cette tendance se poursuive, conduisant à une baisse des parts de marché des entreprises spécialisées dans un domaine.

C’est notamment le cas de GoodData qui commercialise des logiciels de veille économique et d'analyse de Big Data pour le cloud computing. En 2019, la société possédait 2,8% de parts de marché des plateformes de Business Intelligence. En 2020, le chiffre est descendu à 2,6%.

Comme vous le découvrirez dans cette étude, il est donc préférable de se tourner vers des solutions offrant différents cas d’usage pour répondre aux multiples problématiques que vous pourriez rencontrer. Ce livre blanc vous aidera à comprendre les bénéfices d’une plateforme unifiée, d’un point de vue financier et stratégique.

L’investissement prend le dessus sur le développement interne

Enfin, l’intégration de l’analytics au sein d’une entreprise permet de rester performant, à condition de s’y prendre de la façon la plus adaptée. Comme souvent, il est possible de développer des solutions dédiées en interne, ou d’investir en s’associant à un partenaire spécialisé dans le domaine. Pour les prochaines années, le livre blanc recommande plutôt d’opter pour le second choix afin d’avoir une stratégie complète.

En effet, il est difficile pour une entreprise de développer elle-même des solutions optimales, non seulement à cause du manque de temps, mais aussi du manque d’expertise, qui peut amener à faire des erreurs. Se tourner vers un spécialiste du domaine permet d’avoir un produit qui répond à l’entièreté de ses besoins, et qui va être évolutif.

À l’image de Disney et Visa, Pfizer fait de la recherche et du développement en interne. Néanmoins, la société pharmaceutique s’appuie sur une entreprise partenaire pour collecter, analyser et utiliser ces données de façon proactive, et rester à la pointe dans son domaine.

Pour découvrir plus en détails ces trois tendances émergentes, téléchargez le livre blanc de MicroStrategy.