Dans le cadre de l’opération « Haechi 2 » qui s’est déroulée de juin à septembre 2021, Interpol a pu procéder à l’arrestation de 1 003 personnes. Toutes ont un point commun : elles font partie de groupes de cybercriminels transnationaux qui n'hésitent pas à frauder afin de voler de l’argent d’un pays pour le transférer vers un autre.

L'opération « Haechi 2 » : des milliers de comptes bancaires gelés et des millions de dollars saisis

En pilotant les forces de l’ordre d’une vingtaine de pays, Interpol a réussi à démanteler plusieurs groupes de cybercriminels. Ce sont plus de 2350 comptes bancaires qui ont été bloqués et 27 millions de dollars qui ont été saisis à la suite de l’opération. Ces arnaqueurs utilisaient de nombreuses méthodes pour soutirer de l’argent à des particuliers et à des entreprises : offres d’investissements falsifiés, faux virement bancaire, arnaques amoureuses, phishing, utilisations de virus comme le cheval de Troie, etc.

Toutes ces arrestations ont pu être réalisées à l’aide d’un nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le réseau ARRP (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol). Cet outil s’appuie sur la collaboration internationale des forces de l’ordre pour bloquer au plus vite des transferts d’argent interétatiques et éviter la disparition des fonds.

Une entreprise colombienne a notamment été victime de l’une de ces fraudes. Un cybercriminel a réussi à se faire passer pour le PDG de la société dans un e-mail, ordonnant le transfert de 8 millions de dollars vers un compte bancaire chinois. Lorsque la firme a remarqué son erreur, la moitié de cet argent avait déjà été transférée. Néanmoins, grâce au réseau ARRP, la Chine, la Colombie et Hong Kong sont parvenus à coopérer afin que 94 % de cet argent puisse être restitué à l’entreprise.

Les cybercriminels n'hésitent pas à jouer d'ingéniosité

« Haechi 2 » fait suite à l’opération « Haechi 1 » qui s'était déroulée de septembre 2020 à mars 2021. Durant cette période, 83 millions de dollars avaient été saisis, 500 personnes avaient été arrêtées et 1 600 comptes bancaires avaient été gelés. José De Gracia, directeur adjoint des réseaux criminels à Interpol, précise que « le partage d’informations sur les menaces émergentes est vital pour la capacité de la police à protéger les victimes de la criminalité financière en ligne. Cela permet également à la police de savoir qu’aucun pays n’est seul dans ce combat. » Dans le même registre, Interpol avait procédé à l'arrestation de plus de 21 000 cybercriminels lors de l'opération « First Light ».

Grâce à ces trois opérations, plusieurs modes opératoires ont été découverts. L’un des plus surprenants a tenté de surfer sur la vague du phénomène Netflix Squid Game. Une application mobile conçue en Colombie était présentée comme un produit dérivé de la série. En réalité, dès que l’utilisateur utilise l’application, un cheval de Troie se télécharge sur l’appareil. Cela permet au pirate de faire en sorte que l’usager s’inscrive à des services premium sans qu’il le sache.

José De Gracia conclut en ajoutant que « Les escroqueries en ligne comme celles utilisant des applications malveillantes évoluent aussi rapidement que les tendances culturelles qu’elles exploitent de manière opportuniste. »