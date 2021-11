Il n'existe pas de meilleur endroit que nos maisons pour impacter réellement notre quotidien. Karline et Baptiste Hamain, inspirés par leur fille Juliette, ont pour ambition d’aider les familles à rendre leur maison plus saine et respectueuse de la planète.

“Chez Juliette, nous pensons que les produits du quotidien sains et respectueux de l’environnement devraient être la norme, pour nous et les prochaines générations.

Notre mission, c’est que l'on ait plus à choisir entre sa santé, la planète, le plaisir et son porte-monnaie. Nous sommes convaincus que nos maisons sont des mines d’opportunités pour y parvenir.” indique Karline Hamain, Directrice Générale de la marque Juliette, qui officialise son lancement en novembre 2021 avec l’envoi de plus de 15 000 gels douche rechargeables précommandés. Un concept qui invite les familles à concevoir des produits écologiques du quotidien à partir de recharges en poudre à diluer livrées à domicile et d’eau du robinet, dans une bouteille en verre sécurisé.

Accompagner les familles dans leur quotidien

Afin d’aider les familles à faire évoluer leurs habitudes dans le plaisir, Juliette ambitionne d’opérer sur plusieurs canaux de distribution.

“Pour avoir un impact fort et immédiat sur notre façon de consommer dans nos maisons, nous sommes convaincus que nos produits doivent être accessibles en ligne, mais aussi en physique pour apporter encore plus de transparence et de proximité à nos clients et futurs clients. C’est pourquoi nous allons être présents en pharmacies notamment.” confie la co-fondatrice. “C’est aussi agréable et rassurant pour les consommateurs de pouvoir voir et toucher les produits qu’ils vont utiliser au quotidien.”, ajoute-t-elle. E-commerce, pharmacies, revendeurs indépendants, la marque souhaite se rendre disponible au plus proche de ses clients, convaincue qu’avec du soutien et de la pédagogie, ils contribueront à améliorer le quotidien des prochaines générations.

Une stratégie omnicanale pensée dès les premiers jours

À la différence des DNVB (Digital Native Brands), les ONVB (Omnichannel-Native Vertical Brand) sont directement pensées pour distribuer leurs produits sur plusieurs canaux. C’est notamment le cas de Juliette.

Storytelling et branding fort, service client, centre logistique maison, mesure des performances, recrutements wholesales et rapprochement industriel avec les Laboratoires Gilbert, la marque s’est bien entourée pour pouvoir saisir les opportunités des différents canaux de distribution avec agilité. “Notre rapprochement avec les Laboratoires Gilbert va nous permettre d’accélérer notre développement industriel et également de nous déployer dans les réseaux de vente physiques beaucoup plus vite. Les Laboratoires Gilbert sont des leaders en France sur ces sujets.” explique Karline Hamain.

D’abord lancée en e-commerce, la startup envisage d’investir les pharmacies et boutiques indépendantes dès 2022.

Et après ?

Après le gel douche, Juliette souhaite développer d’autres produits destinés à l’hygiène quotidienne : shampooing, lavant mains, dentifrice, déodorant... devraient rejoindre l’offre dans les prochains mois.

Dès 2022, la start-up mettra le cap vers les autres pièces de la maison : de la buanderie à la cuisine en passant par la chambre du bébé et sa table à langer.

À travers sa démarche, Juliette entend notamment contribuer à la diminution de la consommation de plastique et limiter l’impact environnemental lié au cycle de vie de ses produits. Convaincue que ​​la préservation des mers et des océans sera une des priorités des prochaines générations, Juliette souhaite accélérer la mise en œuvre d'actions visant à restaurer les milieux marins et à adopter un mode de vie qui les préserve. La startup a débuté une démarche en vue d’obtenir la certification B Corp, qui lui permettra de démontrer son impact positif ainsi que son engagement sociétal et environnemental.