Pour générer des ventes, faire connaître une marque ou tout simplement parler d'un produit, la publicité est indispensables. Créer, lancer et optimiser des campagnes publicitaires est une mission marketing qui demande de la patience, une capacité d'analyse et une certaine réactivité. Une tâche longue qui avec un peu d'automatisation pourrait être plus plaisante !

Grâce à l'outil publicitaire Plai, la création d'annonces publicitaires se fait en quelques secondes, sans avoir besoin de compétences particulières. Il suffit d'ajouter les assets, définir le budget et les campagnes se lancent automatiquement. Cet outil se destine aussi bien aux petites équipes, qu'au freelance qui d'une manière générale veulent gagner du temps avec leurs campagnes publicitaires. Plai est également une alternative à des outils populaires, comme AdEspresso.

Des campagnes publicitaires automatisés et optimisés pour réaliser les meilleures performances

Plai peut gérer des campagnes publicitaires via :

Facebook Ads

Google Search Ads

Instagram Ads

YouTube Ads

Google Play Store Ads

Google Display Ads

TikTok Ads

Les publicités peuvent être créées pour toutes les plateformes ou bien une seule. Avant de lancer une campagne, il faut évidemment connecter les différents comptes. Ensuite, il suffit de définir le budget par jour, l'audience (de nouvelles personnes ou bien une campagne de retargeting). Puis, il est temps d'importer les visuels de la publicité : photo ou vidéo. Des tests A/B seront réalisés par Plai afin de déterminer le visuel le plus pertinent. Pour continuer, il faut créer les légendes des publicités. Des templates sont proposés, mais il est aussi possible de créer les siennes.

L'idée étant d'en rédiger plusieurs, afin que Plai réalise des tests A/B pour optimiser la campagne ! La dernière étape consiste à ajouter le lien sur lequel les personnes doivent aller après avoir vu la publicité. Un aperçu de la publicité est alors disponible, afin de vérifier que tout est ok et cette dernière peut ensuite être lancée !

Une fois la publicité ou la campagne lancée, Plai offre un large suivi des performances. Conversions, destination des clients, phrases et visuels les plus pertinents, toutes les informations sont disponibles.

L'outil publicitaire Plai offre également des outils pour découvrir les tendances contenus du moment et des mots clés spécifiques à une niche.

Plai est un outil payant profitant d'offres intéressantes. La plus basique à 59 dollars au lieu de 360 dollars permet à deux personnes d'accéder à l'outil et d'avoir des dépenses illimitées ainsi que des comptes clients illimités. Pour que plus de personnes puissent utiliser l'outil, d'autres offres sont disponibles à 99 et 179 dollars !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.