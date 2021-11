La brosse à dents développée par Y-Brush fonctionne comme une brosse à dents classique, manuelle ou électrique. Sa particularité est la suivante : elle brosse les dents simultanément au lieu de les brosser une par une. C’est grâce à cette technique révolutionnaire que cette brosse en forme de Y aux 35 000 filaments, vous permet de ne pas dépasser les 10 secondes de brossage. Cette brosse à dents Made in France (seule brosse à dents électrique du marché fabriquée en France) cartonne avec son pack Start à 89€ au lieu de 124,99€ pendant le Black Friday !

Des promotions sur la brosse à dents du futur

Les 35 000 filaments en nylon souple qui composent la brosse sont d’une efficacité redoutable. Il est important de préciser qu’il s’agit du seul produit de cette forme sur le marché qui est efficace. Les autres produits sont, pour la plupart, des copies qui utilisent des picots en silicone, trop souples pour retirer la plaque dentaire : le nylon frotte la dent, le silicone « caresse » la dent. Du 22 au 29 novembre 2021, Y-Brush lance une série de promotions sur ses produits.

Le Pack Start est à 89 euros au lieu de 124.99 euros. Le Pack Enfant passe à 79 euros au lieu de 109 euros et il y a jusqu’à -50% sur les accessoires de la marque. Avec un produit développé en collaboration avec des dentistes pendant plus de 4 ans, et adopté par des dizaines de milliers de clients en France, Y-Brush a réussi à reproduire le geste parfait pour le brossage de dents, à l’aide de vibrations soniques.

10 secondes suffisent pour se brosser les dents avec Y-Brush

La particularité de cette brosse à dents réside principalement dans sa forme. Ce design en forme de Y n’est pas un choix esthétique, mais bien une innovation technologique, qui permet de nettoyer toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup. Selon Y-Brush : « on passe donc de 2 minutes à 10 secondes, 5 par arcade, sans perdre en efficacité par rapport à un brossage standard ».

En France, le temps moyen pour le brossage des dents est de 43 secondes… C’est bien la preuve que les Français n’ont pas envie de consacrer trop de temps à cette tâche rébarbative mais néanmoins nécessaire du quotidien. Beaucoup considèrent cette tâche comme une véritable corvée au quotidien.

Pourtant, le brossage des dents est d’une importance capitale pour la santé. Cette brosse à dents nouvelle génération peut apporter une réponse à cette problématique. La brosse Y-Brush est super flexible et s'adapte à toutes les mâchoires et à toutes les dentitions. Vous découvrirez qu’il y a 2 tailles dont 1 adulte et 1 enfant (à partir de 4 ans). N’oubliez pas de profiter des offres sur Y-Brush du 22 au 29 novembre 2021 sur y-brush.com, Fnac, Darty et Boulanger.