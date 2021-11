La communication interne est l’élément clé du bon fonctionnement d’une entreprise. Arrivée d’un nouveau collaborateur, réflexions sur la roadmap ou échanges sur un projet, les différentes équipes doivent pouvoir se transmettre des informations facilement. Pour cette raison, de nombreuses sociétés ont opté pour un intranet, qui permet de centraliser la communication dans un espace sécurisé et entièrement géré par l’organisation. Pour qu’il reste un outil numérique puissant, il convient de le faire évoluer au rythme des nouveaux besoins de ses collaborateurs, ce à quoi peut aider la personnalisation. Dans son dernier livre blanc, Jamespot, le spécialiste français de l’intranet et des logiciels collaboratifs, explique comment déployer son intranet personnalisé.

Un intranet personnalisé pour une meilleure collaboration

Parce qu’il est au cœur d’une entreprise, l’intranet doit être optimal. En ce sens, il faut qu’il soit en phase avec sa culture, ses enjeux et ses usages actuels. Par exemple, si la moitié d’une organisation travaille à distance, l’intranet doit pouvoir les aider à collaborer sans difficulté.

Cependant, chaque entreprise est unique, et n’aura pas ce type de besoins. Quoiqu’ils soient, il est donc important qu’elle retrouve son identité et ce qui lui est important dans son espace de travail digital. C’est là qu’entre en jeu la personnalisation. Elle va être essentielle pour créer un intranet adapté autant dans le fond (au niveau des usages) que dans la forme (grâce au logo et à la charte graphique).

Comme vous le découvrirez dans ce livre blanc, la plateforme devient alors plus efficace, car elle répond aux besoins de ses équipes en tout point. Personnalisation rime alors avec meilleure collaboration et communication.

Choisir les bons outils

Créer ou moderniser un intranet peut vite se révéler être une tâche difficile. Pourtant, construire sa plateforme idéale peut être simple et rapide lorsqu’on choisit les outils adaptés. Aujourd’hui, il est même envisageable de construire son propre intranet sans savoir coder.

Il devient alors possible de créer en toute autonomie l’intranet idéal à partir d’une simple page. En quelques clics, une organisation peut choisir les éléments qui constitueront son espace de communication, comme un calendrier, des images ou encore des quizz pour connaître l’avis de ses collaborateurs sur un sujet. L’objectif est de faciliter la lecture de ces informations en les disposant de la façon qui lui semble la plus adaptée. Par exemple, les éléments importants comme l’organigramme de l’entreprise peuvent être réunis dans un onglet pour être accessibles à tous.

Avec ces nouvelles technologies, créer et personnaliser son intranet devient un jeu d’enfant. En quelques minutes, il devient possible de donner un nouveau souffle à sa communication interne et d’engager ses collaborateurs autour de sa marque où qu’ils se trouvent. Autant d’avantages qui peuvent notamment être découverts à travers Fast Intranet, la solution de Jamespot. Téléchargez ce livre blanc pour connaître toutes ses fonctionnalités !