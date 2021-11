Les illustrations sont utilisées au quotidien pour mettre en image des situations, des mots ou tout simplement donner un peu plus de sens à un site, une présentation etc. Il existe de nombreuses ressources pour trouver de l'inspiration, mais il est commun de se retrouver avec les mêmes illustrations que la concurrence. Alors pourquoi ne pas utiliser un constructeur d'illustrations ? C'est en tout cas le concept d'Olio !

Olio est un constructeur de scènes fantaisistes pour Sketch et Figma permettant de créer l'histoire que vous voulez et présenter votre idée avec des personnages sympas. Plus de 130 héros, objets et appareils vous permettront d'obtenir une scène de rêve en quelques clics. Le projet a été développé par Craftwork, entreprise qui propose de nombreuses ressources pour aider les startups, designers etc.

Avec Olio, vous pouvez créer une scène unique et décrire votre projet, votre startup, ou simplement aider vos clients à acheter quelque chose sur votre site. Toutes les illustrations sont entièrement vectorielles et peuvent être facilement modifiées dans Figma et Sketch

Le package comprend plus de 130 personnages, animaux, objets, dispositifs et éléments d'arrière-plan. De plus, 20 scènes prêtes à l'emploi sont à votre disposition, pour ajouter un peu d'inspiration à votre projet de design en quelques secondes.

Pour 38 dollars, vous pouvez accéder aux vecteurs Olio. Enfin, pour aller plus loin, pour 89 dollars par trimestre, vous accédez à tous les assets proposés par Olio.