Les codes de la communication sont bouleversés depuis quelques années. Si la crise du Covid-19 a rebattu les cartes pour les professionnels du marketing, les défis environnementaux et sociétaux qui se dressent face à nos sociétés font également évoluer les pratiques en matière de communication. Pour se différencier et capter l’attention de leurs communautés, les marques doivent s’engager. La RSE fait partie de votre discours. La Collab, une entreprise collective engagée, organise en partenariat avec Siècle Digital, un webinar pour comprendre comment être et devenir une marque engagée.

Comment s’engager par le biais de la communication ?

Cela n’aura échappé à aucun communicant : le changement climatique et les défis environnementaux et sociétaux sont de plus en plus importants et cruciaux. Il apparaît de manière très claire que l’environnement n’attendra pas. En 2021, les marques ne peuvent plus ignorer ces sujets de société, devenus centraux, auxquels les consommateurs accordent une très grande importance. En participant à ce webinar du 18 novembre, vous comprendrez pourquoi et comment vous devez vous en emparer dans votre stratégie de communication. Trois bonnes raisons de participer à ce webinar :

90% des consommateurs attendent des marques qu’elles prennent des engagements dans une démarche de mieux consommer.

88% des français affirment qu’une politique RSE en accord avec leurs attentes va renforcer son image de marque auprès de ses consommateurs.

82% des français vont revoir leur opinion à la baisse s’ils s’aperçoivent qu’une entreprise ou un groupe qu’ils apprécient, à une mauvaise politique RSE selon une étude Denjean & Associés.

Les marques les plus compétitives sont des marques engagées

Devenir une marque durable et engagée est un véritable facteur de compétitivité et les marques ne doivent pas l’oublier. Vous découvrirez au cours de ce webinar qu’il y a un écart de performance économique d’environ 13% en moyenne, entre les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE et celles qui ne le font pas. Plus les mois passent, plus les consommateurs attendent que les marques s’engagent, qu’elles fassent bouger les lignes et surtout qu’elles aient un réel impact sur la société.

En participant à ce webinar gratuit du 18 novembre, vous aurez des pistes à appliquer au sein de votre entreprise pour être alignés avec vos valeurs, développer vos engagements et in fine devenir une marque engagée. La Collab propose par exemple d’entretenir des relations durables et responsables avec vos partenaires. Vous n’en aviez peut-être pas conscience, mais les parties prenantes jouent un rôle fondamental dans le circuit communicationnel propre à la RSE. Il ne s’agit plus d’engager un monologue institutionnel ou promotionnel, mais plutôt d’agir pour le bien commun.

Bref, si vous aussi vous avez une démarche authentique et sincère et que vous alignez votre entreprise à vos valeurs, dans le but de devenir une marque engagée, venez assister à ce live animé par Claire Marc de La Collab Marseille, Auguste Marques de la MAIF et Brice Schwartz. Pensez à vous inscrire au webinar du 18 novembre à 11h30.