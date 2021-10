Avez-vous déjà entendu parler du Digital Asset Management (DAM) ? Une solution qui, au fil des années, s’impose comme un référentiel central pour tous les contenus et ressources numériques. Cet outil professionnel permet notamment de rationaliser la gestion des contenus numériques, en facilitant l’accès et la recherche de ces ressources par les utilisateurs. À l’heure où les consommateurs attendent des marques qu’elles proposent des expériences riches et personnalisées sur tous les canaux de vente, un tel outil peut offrir de grandes opportunités.

Dans ce livre blanc, Contentserv vous propose de découvrir les fonctionnalités proposées par un DAM et les bonnes pratiques afin d’optimiser la gestion d’un tel outil. Vous découvrirez notamment les nombreux avantages du Digital Asset Management. En voici une liste non exhaustive :

Réduire les coûts liés à la création de contenu

Augmenter l’efficacité opérationnelle

Favoriser la cohérence de la marque

Faciliter l’élaboration d’un contenu produit attrayant

Améliorer la conformité

Grâce au DAM, vous pouvez retrouver tous vos contenus numériques sur une seule et même plateforme. À l’aide de filtres puissants, les utilisateurs du DAM sont en mesure de trouver ce dont ils ont besoin en un temps record. C’est là tout l’intérêt de la solution de Digital Asset Management. En téléchargeant ce livre blanc, vous vous apercevrez également que l’exportation des contenus est simplifiée. Il vous suffit de spécifier vos exigences.

Contentserv vous explique dans son e-book que l’accent est mis sur la collaboration. Grâce au DAM, vous pouvez notamment : « partager facilement les liens vers les ressources avec d’autres acteurs clés de votre entreprise ou avec des partenaires externes clés ». Autre avantage non négligeable que vous découvrirez dans ce livre blanc à télécharger gratuitement, il est possilbe de bénéficier d’une traduction haut de gamme en plusieurs langues en un seul clic.

Comme précisé dans le guide, grâce au connecteur Adobe Creative Cloud, vous pourrez également alimenter vos canaux. Les bibliothèques Adobe Creative Cloud vous permettront notamment d’alimenter vos propres réservoirs de contenus. Enfin, pour les entreprises spécialisées dans la vente de produits, une telle solution est une véritable aubaine. Un DAM comme celui de Contentserv vous permet notamment de « transférer les métadonnées des données produit vers les contenus numériques pertinents afin de garantir automatiquement la création de la bonne relation entre le produit et la ressource numérique ». N’oubliez pas de télécharger le livre blanc.